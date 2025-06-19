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В Минске наградили лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних

19 июня 2025 18:59
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Поощрение за достойную службу. В честь профессионального праздника наградили лучших столичных сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Благодарности и памятные подарки получили 40 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них также 10 ветеранов. Их работа направлена на профилактику детских преступлений и правонарушений. Инспекция продолжает развиваться. И благодаря слаженной работе сотрудников уровень подростковой преступности в столице снизился почти на 30 %. 

В Минске наградили лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних-2

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:
В летний период особенно сотрудники инспекции работают как в школьных оздоровительных лагерях, так и в загородных детских оздоровительных лагерях. Продолжаем напоминать детям о законодательстве, о недопустимости нарушения Кодекса об административных правонарушениях, чтобы не испортить свои летние каникулы. 

Вот уже 90 лет сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних стоят на защите интересов юных белорусов. 

# Госнаграды # Дмитрий Мелешко

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