В Минске наградили лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних

Поощрение за достойную службу. В честь профессионального праздника наградили лучших столичных сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Благодарности и памятные подарки получили 40 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них также 10 ветеранов. Их работа направлена на профилактику детских преступлений и правонарушений. Инспекция продолжает развиваться. И благодаря слаженной работе сотрудников уровень подростковой преступности в столице снизился почти на 30 %.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

В летний период особенно сотрудники инспекции работают как в школьных оздоровительных лагерях, так и в загородных детских оздоровительных лагерях. Продолжаем напоминать детям о законодательстве, о недопустимости нарушения Кодекса об административных правонарушениях, чтобы не испортить свои летние каникулы.

Вот уже 90 лет сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних стоят на защите интересов юных белорусов.