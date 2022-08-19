Президент об украинцах: это наши люди, не думайте, что я тут планирую какое-то нападение

Откровенность и простота вызывают такие же эмоции. Местные жители озвучивают, безусловно, приятные Президенту слова благодарности за поддержку в разные периоды. За то, что есть на кого опереться. События последних лет заставили особенно ценить то и тех, кто делает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я вот второй раз хочу вам сказать спасибо, а вы, в общем-то, меня никогда и не подводили. И не только меня. Я преданный вам человек, людям труда. Не только крестьянам. Вы просто родные, потому что я вышел оттуда, откуда все вы, из этой деревни, еще из какой деревни. Просто вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать. Но я понимаю: человек и семья только тогда успешны, когда они сами прежде всего заботятся о себе и о своих детях. А уже что Лукашенко, государство даст, как в народе говорят, – это дополнение. Поэтому берегите то, что есть.

Посмотрите, что творится в Украине. Приезжают к нам украинцы, как они работают в основном... И рады. Почему? Потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать. Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО. И Америка прежде всего. Европа бы уже давно прекратила эту войну, если бы американцы через поляков не толкали и не подстегивали эту войну.

Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили нормально. Только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами. Помните, что это вам надо прежде всего. А государство как видело, поддерживало вас всегда, так и будет поддерживать. Спасибо вам, не болейте. Вы хорошие люди, берегите себя.