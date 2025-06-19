Белорусский хоккеист Илья Соловьёв провёл мастер-класс для молодёжи в «Раубичах»
Пока мальчишки и девчонки наслаждаются летними каникулами, те, кто выбрал делом своей жизни хоккей, тренируются без отдыха. Республиканский кэмп посетил известный белорусский хоккеист, выступающий за океаном, Илья Соловьев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Юлии Силипицкой.
На ледовой коробке «Раубичей» выросло не одно поколение известных белорусских хоккеистов – Илья Протас, Влад Колячонок, список большой. Илья Соловьев разбивал за год четыре защитных стекла и несчетное количество клюшек. Сегодня он один из тех, кто осуществил свою заокеанскую мечту, но и там не все бывает гладко. Белорусский защитник весь сезон колесил между НХЛ и АХЛ. Отпуск проводит на родине, вот и решил – с пользой для дела.
Илья Соловьев, белорусский хоккеист (ХК «Калгари Рэнглерс»):
Здесь это у меня впервые, и мне очень понравилось. Ребята все такие счастливые, радостные. Я поставил себе цель быть в НХЛ в «Калгари Флэймз» на протяжении всего сезона, не спускаться в АХЛ. Есть мечта, чтобы поскорее сборную Беларуси допустили до международных турниров. Я хочу войти в национальный состав сборной Беларуси.
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