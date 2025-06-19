Белорусский хоккеист Илья Соловьёв провёл мастер-класс для молодёжи в «Раубичах»

Пока мальчишки и девчонки наслаждаются летними каникулами, те, кто выбрал делом своей жизни хоккей, тренируются без отдыха. Республиканский кэмп посетил известный белорусский хоккеист, выступающий за океаном, Илья Соловьев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

На ледовой коробке «Раубичей» выросло не одно поколение известных белорусских хоккеистов – Илья Протас, Влад Колячонок, список большой. Илья Соловьев разбивал за год четыре защитных стекла и несчетное количество клюшек. Сегодня он один из тех, кто осуществил свою заокеанскую мечту, но и там не все бывает гладко. Белорусский защитник весь сезон колесил между НХЛ и АХЛ. Отпуск проводит на родине, вот и решил – с пользой для дела.