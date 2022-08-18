Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат»

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Понятно, завтра даже сегодня посаженные деревья плоды не дадут. Надо постоянно заниматься, как в Гродненской области.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Президент четко высказал залог успешной работы на земле – диктатура технологий. И Гродненская область является примером, что там, где диктатура технологий есть, есть результат, который для многих кажется фантастическим. Результат, который в 2-2,5 раза выше, чем среднереспубликанский. Здесь речь все-таки, каким же образом обеспечить, чтобы не только в отдельно взятом хозяйстве, районе и области, а в стане в целом было обеспечено жесткое соблюдение, то есть диктатура технологий.
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