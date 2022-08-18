Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат»

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Понятно, завтра даже сегодня посаженные деревья плоды не дадут. Надо постоянно заниматься, как в Гродненской области.