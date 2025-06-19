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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

19 июня 2025 20:14
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча 1/8 между первой ракеткой планеты и представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, занимающей 112-е место в мировом топе, началась еще вчера вечером, но была прервана из-за высокой влажности и скользкой травы. Первую партию наша прима оставила за собой с уверенным результатом – 6:2. А вот второй сет стал испытанием для белорусской теннисистки. Оппонентка завладела инициативой и повела – 4:2. Такое положение дел не устроило Соболенко. Она, в свою очередь, ответила тремя выигранными геймами кряду. Исход игрового отрезка решился на тай-брейке, где сильнее была соотечественница. 

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Я видела пару матчей Ребеки до этого, поэтому знала, что у нее хорошая подача. Мне нужно было фокусироваться на приеме и возвращать как можно больше мячей на чужую половину корта. Очень рада одержать победу в двух сетах. Имею в виду, что предпочла бы закончить встречу за один день, но получилось за два. Но это неважно, я рада, что в четвертьфинале. 

В четвертьфинале соперницей белоруски будет представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 11-е место в рейтинге. 

# Арина Соболенко # Теннис

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