Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча 1/8 между первой ракеткой планеты и представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, занимающей 112-е место в мировом топе, началась еще вчера вечером, но была прервана из-за высокой влажности и скользкой травы. Первую партию наша прима оставила за собой с уверенным результатом – 6:2. А вот второй сет стал испытанием для белорусской теннисистки. Оппонентка завладела инициативой и повела – 4:2. Такое положение дел не устроило Соболенко. Она, в свою очередь, ответила тремя выигранными геймами кряду. Исход игрового отрезка решился на тай-брейке, где сильнее была соотечественница.