«Тогда вообще супер!» Какими цифрами по уборочной Игорь Брыло удивил Президента?
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент требует и не раз. Главное – не обидеть своих потребителей, поэтому ставка на фирменную сеть. С поля – в цех и на прилавок. Это логистика успеха и непосредственно для хозяйств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таким хозяйствам, как у него, которые имеют свою переработку и фирменную торговлю, надо давать больше возможностей. Я один из долгостроев в Минске поручил каждой области отдать (этаж или отдельно). Если ты скажешь, что тебе в Минске надо пара магазинов или точек, мы немедленно организуем это.
Но для того, чтобы произвести, надо еще и собрать урожай. Вырос он достойный.
Александр Лукашенко:
Будем надеяться, что на будущей неделе дожди пойдут, но у нас это будет 85-87 % уборки.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Как минимум, да.
Александр Лукашенко:
К понедельнику.
Игорь Брыло:
7 миллионов мы хотим, чтобы в воскресенье уже было. Фактически у нас один миллион останется – три-четыре дня работы.
Александр Лукашенко:
Плюс у нас рапс.
Игорь Брыло:
Уже на сегодня 793 намолочено, как и планировали, 800 возьмем.
Александр Лукашенко:
Ну вот, 800 и 8 200 – это 9 миллионов тонн. И плюс миллиона полтора кукурузы надо взять.
Игорь Брыло:
Мы рассчитываем побольше – два.
Александр Лукашенко:
Два? Ну тогда вообще супер. Мы выходим на 11 миллионов, это то, что мы должны иметь каждый год. Это первый этап – 11, а дальше будем видеть от производства.
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