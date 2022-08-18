«Тогда вообще супер!» Какими цифрами по уборочной Игорь Брыло удивил Президента?

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент требует и не раз. Главное – не обидеть своих потребителей, поэтому ставка на фирменную сеть. С поля – в цех и на прилавок. Это логистика успеха и непосредственно для хозяйств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таким хозяйствам, как у него, которые имеют свою переработку и фирменную торговлю, надо давать больше возможностей. Я один из долгостроев в Минске поручил каждой области отдать (этаж или отдельно). Если ты скажешь, что тебе в Минске надо пара магазинов или точек, мы немедленно организуем это.

Но для того, чтобы произвести, надо еще и собрать урожай. Вырос он достойный. Александр Лукашенко:

Будем надеяться, что на будущей неделе дожди пойдут, но у нас это будет 85-87 % уборки.