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Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске

19 июня 2025 19:26
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Беларусь – страна возможностей и реализация молодежной политики в государстве. В Минске прошел городской информационно-просветительский проект «Открытое знание», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске -2

Говорили о молодежных инициативах, студотрядовском движении и развитии активной гражданской позиции у подрастающего поколения. В качестве спикеров – лидеры, активисты и общественные деятели. Со студентами и школьниками они поделились своим опытом. Рассказали о том, как реализовать себя и какие в стране есть для этого возможности. Один из таких масштабных проектов – «Минская смена».

Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске -4

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект», победитель проекта «Минская смена»:
Получили задание на разработку проекта благоустройства трех парковых зон. Проект «Минская смена» для меня стал уникальной возможностью продемонстрировать какие-то свои уникальные навыки, которые я приобрел, обучаясь в колледже, реализовать свои идеи, инициативы, какую-то лепту в развитие нашего города. 

Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске -6

Ян Острожинский, председатель Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:
Нас в Молодежном совете 110 человек по разным направлениям, 8 основных профильных комиссий, которые в целом позволяют нам реализовывать государственную молодежную политику. Один из проектов – «Спаси жизнь» – предназначен для обучения навыкам оказания первой помощи. Внедряем новые методики, одна из них – это применение интерактивных подходов в обучении, в том числе с различными симуляционными технологиями. 

Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске -8

Также в программе творческие выступления молодежи, интерактивные площадки БРСМ и презентация выставки «Город молодых». Проекту «Открытое знание» уже год. Это площадка для обмена предложениями о развитии общественно-политической жизни страны.

# Молодежь Беларуси

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