Встреча в рамках проекта «Открытое знание» прошла в Минске

Беларусь – страна возможностей и реализация молодежной политики в государстве. В Минске прошел городской информационно-просветительский проект «Открытое знание», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили о молодежных инициативах, студотрядовском движении и развитии активной гражданской позиции у подрастающего поколения. В качестве спикеров – лидеры, активисты и общественные деятели. Со студентами и школьниками они поделились своим опытом. Рассказали о том, как реализовать себя и какие в стране есть для этого возможности. Один из таких масштабных проектов – «Минская смена».

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект», победитель проекта «Минская смена»:

Получили задание на разработку проекта благоустройства трех парковых зон. Проект «Минская смена» для меня стал уникальной возможностью продемонстрировать какие-то свои уникальные навыки, которые я приобрел, обучаясь в колледже, реализовать свои идеи, инициативы, какую-то лепту в развитие нашего города.

Ян Острожинский, председатель Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

Нас в Молодежном совете 110 человек по разным направлениям, 8 основных профильных комиссий, которые в целом позволяют нам реализовывать государственную молодежную политику. Один из проектов – «Спаси жизнь» – предназначен для обучения навыкам оказания первой помощи. Внедряем новые методики, одна из них – это применение интерактивных подходов в обучении, в том числе с различными симуляционными технологиями.