Лукашенко: ни одна картофелина не останется лежать сверх нормы! Торговлю возьмите за жабры железно!
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент продолжает инспектировать ситуацию в сельском хозяйстве и уже традиционно для этого времени года выезжает в поля. Сегодня главу государства встречали в одном из передовых предприятий – кооперативе имени Кремко. Да и в целом аграрии всего региона заслужили похвалу – на полях почти образцовый порядок. Однако так не везде. Актуальные для всего агросектора проблемы уборочной сегодня разбирали на совещании.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Импортозамещение в плодоводстве уже набило оскомину. Климат теплеет, ученые работают над новыми технологиями, но на полках – польские яблоки и египетская картошка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни одна картофелина, ни одно яблоко у тебя не останется лежать сверх нормы. Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно! И заставьте заключить договор.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это в наших интересах, и мы это сделаем.
Евгений Пустовой:
В хозяйстве Кремко образец, как надо. Хоть в саду, хоть в поле. Он знает, что ему надо и сколько на этом он зарабатывает. Другим главе государства необходимо подсказывать и еще контролировать.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Классическая литературная фраза: город-сад. Это деревня или даже агрогородок-сад. Интенсивный сад с современными технологиями выращивания деревьев. Даже за поливом здесь следит умная система. Его обильность контролируют датчики, которые расположены в земле. Один на глубине 30, второй – 60 сантиметров. Этому успешному хозяйству заложил фундамент известный аграрий, легенда Кремко. А теперь на аграрную ниву вышел сын за отца.
Сейчас ставка – на интенсивное садоводство, когда на меньшей площади больше деревьев. Здесь также работают по этому опыту. Так стараются и в целом по стране. Но слишком замахнулись, топором не создав плодоовощного резерва. Совещание – о проблемах. Обнажают и оголяют. Витаминный расклад готов, осталось выполнить все по плану.
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