Лукашенко: ни одна картофелина не останется лежать сверх нормы! Торговлю возьмите за жабры железно!

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Президент продолжает инспектировать ситуацию в сельском хозяйстве и уже традиционно для этого времени года выезжает в поля. Сегодня главу государства встречали в одном из передовых предприятий – кооперативе имени Кремко. Да и в целом аграрии всего региона заслужили похвалу – на полях почти образцовый порядок. Однако так не везде. Актуальные для всего агросектора проблемы уборочной сегодня разбирали на совещании.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Импортозамещение в плодоводстве уже набило оскомину. Климат теплеет, ученые работают над новыми технологиями, но на полках – польские яблоки и египетская картошка.