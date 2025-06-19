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Президент НОК встретился с почётным консулом Беларуси в швейцарском Люцерне

19 июня 2025 19:24
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Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко встретился с почетным консулом нашей страны в швейцарском Люцерне Германном Александером Бейелером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент НОК встретился с почётным консулом Беларуси в швейцарском Люцерне-1

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета стороны обсудили возможности расширения белорусско-швейцарского сотрудничества в области спорта и олимпийского движения, а также в сферах культуры и науки. Кроме того, особое внимание планируется уделить «локомотиву» для всей отрасли – спортивной медицине. Также почетный консул посетил музейную экспозицию НОК и ознакомился с богатой историей отечественного спорта и достижениями наших атлетов на мировой арене.

# Международное сотрудничество # Виктор Лукашенко

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