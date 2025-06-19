Президент НОК встретился с почётным консулом Беларуси в швейцарском Люцерне

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета стороны обсудили возможности расширения белорусско-швейцарского сотрудничества в области спорта и олимпийского движения, а также в сферах культуры и науки. Кроме того, особое внимание планируется уделить «локомотиву» для всей отрасли – спортивной медицине. Также почетный консул посетил музейную экспозицию НОК и ознакомился с богатой историей отечественного спорта и достижениями наших атлетов на мировой арене.