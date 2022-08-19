«Можешь не продолжать, попал в точку». Президенту рассказали о проблемах белорусской сельхозтехники

Работу техники продолжили обсуждать и более широким составом. Наболевшее прозвучало первым вопросом от сотрудников хозяйства. Чего греха таить – наши предприятия производят много, но не всегда качественно. Маленький гарантийный срок фактически поощряет такой подход. Ведь дальнейшие проблемы по ремонту и обслуживанию техники ложатся на плечи ее купивших. Но справедливо ли?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можешь не продолжать, попал в точку. Вопрос решен. Три года гарантийный срок должен быть для техники, особенно энергонасыщенные комбайны, трактора энергонасыщенные. Все-таки думаю, что нам надо двигаться к пяти годам гарантии на энергонасыщенную технику. На обычную – три года, не обсуждается. На всю – три года. Уже решение сегодня принято. Поэтому ты попал в точку.

– Спасибо большое.

– Но я знаю, я с тобой не договаривался по этой теме. Молодец, это правильно. Но не забывай, было поручено, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, не дай бог, в поле что-то сломалось – в течение суток должно быть восстановлено, отремонтировано. Еще два года тому назад было принято мною решение. В первый год после принятия решения ни один руководитель хозяйства, района или области не сказал, что заводчане не выехали и не помогли. Мы контролируем это, потому что я знаю, что такое в уборку простоит один день комбайн.

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