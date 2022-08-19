«Можешь не продолжать, попал в точку». Президенту рассказали о проблемах белорусской сельхозтехники
Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь показали пример эффективного сотрудничества с организацией, обслуживающей ремонт различной сельхозтехники. «Брестоблавтосервис» готов решить вопрос с деталями в любое время дня и ночи. Таким образом, аграрии не теряют драгоценные часы.
– Работают 24/7.
– Это понятно, корова же не будет ждать.
Работу техники продолжили обсуждать и более широким составом. Наболевшее прозвучало первым вопросом от сотрудников хозяйства. Чего греха таить – наши предприятия производят много, но не всегда качественно. Маленький гарантийный срок фактически поощряет такой подход. Ведь дальнейшие проблемы по ремонту и обслуживанию техники ложатся на плечи ее купивших. Но справедливо ли?
Если возможно рассмотреть такой вопрос об увеличении гарантийного обслуживания. Например, с двух лет до трех. Это бы, конечно, значительно снизило…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можешь не продолжать, попал в точку. Вопрос решен. Три года гарантийный срок должен быть для техники, особенно энергонасыщенные комбайны, трактора энергонасыщенные. Все-таки думаю, что нам надо двигаться к пяти годам гарантии на энергонасыщенную технику. На обычную – три года, не обсуждается. На всю – три года. Уже решение сегодня принято. Поэтому ты попал в точку.
– Спасибо большое.
– Но я знаю, я с тобой не договаривался по этой теме. Молодец, это правильно. Но не забывай, было поручено, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, не дай бог, в поле что-то сломалось – в течение суток должно быть восстановлено, отремонтировано. Еще два года тому назад было принято мною решение. В первый год после принятия решения ни один руководитель хозяйства, района или области не сказал, что заводчане не выехали и не помогли. Мы контролируем это, потому что я знаю, что такое в уборку простоит один день комбайн.
Читайте также:
Президент: я от бешенства не страдаю по озимому ячменю, боюсь, чтобы меня не стали сравнивать с Хрущевым
«Мы будем стабильно иметь 11-11,5 миллионов зерновых». При каких условиях, рассказал Лукашенко
«Имей в виду – отвечаешь». О чем Лукашенко предупредил журналистов президентского пула?