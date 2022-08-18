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Леонид Заяц: в ближайшую пятилетку необходимо создать интенсивные сады

18 августа 2022 19:01
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Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц: в ближайшую пятилетку необходимо создать интенсивные сады-1

Это промежуточное совещание. Услышали всех – и аграриев, и ученых. Поручение правительству – создать целевую программу и найти финансирование. Крестьянам – серьезно заняться плодоводством, закрыть потребности своего рынка и заняться экспортом – за дело.

Леонид Заяц: в ближайшую пятилетку необходимо создать интенсивные сады-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
В ближайшую пятилетку, на 2021-2025 год, необходимо создать интенсивные сады в Республике Беларусь, чтобы мы могли производить внутри государства не менее миллиона тонн плодовой продукции. Это груши, яблоки, сливы, вишни и так далее. Тем более мы видим, что идет серьезное потепление климата. Даже в тех зонах, где невозможно по определению ранее было получать черешню, абрикосы, персики, уже является доступным сегодня для наших людей – заниматься этими культурами, которые ранее мы завозили по импорту из Средней Азии.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Леонид Заяц # Евгений Пустовой # Фотофакт

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