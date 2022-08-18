Леонид Заяц: в ближайшую пятилетку необходимо создать интенсивные сады

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

В ближайшую пятилетку, на 2021-2025 год, необходимо создать интенсивные сады в Республике Беларусь, чтобы мы могли производить внутри государства не менее миллиона тонн плодовой продукции. Это груши, яблоки, сливы, вишни и так далее. Тем более мы видим, что идет серьезное потепление климата. Даже в тех зонах, где невозможно по определению ранее было получать черешню, абрикосы, персики, уже является доступным сегодня для наших людей – заниматься этими культурами, которые ранее мы завозили по импорту из Средней Азии.

Читайте также:

«Это лучшее, что есть». Лукашенко привел пример, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси

Лукашенко в гродненском хозяйстве: «Мы что, денежные мешки? Наскладывать этих денег, что в колхозе»

«Там они задохнутся». Почему Президент против переброски комбайнов с юга на север страны?