Президент Беларуси поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией, сообщает БЕЛТА.

Эта тема была поднята при докладе губернатора Гродненской области Владимира Караника. Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию. «Я у тебя заберу все, что ты положишь в хранилища. Все в стране должны быть заполнены», – подчеркнул белорусский лидер.

С другой стороны, Александр Лукашенко потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель.

«Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно», – потребовал глава государства.