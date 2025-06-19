От идеи до реализации. В Минске состоялся семинар проекта «100 идей для Беларуси»

У талантливой белорусской молодежи есть много возможностей заявить о себе, предложить разработки и получить поддержку. На выставочной площадке Digital Expo – 2025 состоялся семинар Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». В нем приняли участие около 120 новаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители прошлых сезонов поделились историями удачного внедрения своих разработок. Ежегодно проект открывает по всей стране тысячи новых имен талантливых юных изобретателей и молодых ученых, предоставляет возможность реализации и продвижения молодежных идей. Победители имеют ряд преференций. Например, они могут претендовать на включение в специальный фонд Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а при поступлении имеют преимущественное право на зачисление. Важны практические идеи для будущего Беларуси в сфере энергетики, агропромышленных информационных технологий, экологии, здравоохранения, а также в социальной среде.

Анжелика Явных, начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций ЦК БРСМ: Цель проекта – поддержать наших молодых ребят: студентов, учащихся, молодых ученых. И помочь им в дальнейшем в развитии их проектов.

Ян Гулевич, победитель республиканского проекта «100 идей для Беларуси» и международного проекта «100 идей для СНГ»:

«100 идей для Беларуси» дает первоначальный толчок для развития и реализации проекта. Это выездные мероприятия, это коммуникационные возможности, это встречи с очень классными, интересными людьми, через которые формируется уже дальнейшая связь и взаимодействие.

Проект «100 идей для Беларуси» стал узнаваемым брендом. За 14 сезонов реализовано более 3,5 тысячи молодежных инициатив. Следующий сезон стартует уже осенью.