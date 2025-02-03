Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы. Социальный тариф у операторов связи – что это такое?

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК Беларуси:

Я хочу прокомментировать, что такое социальный тариф и для чего он нужен. 12 рублей – такая цифра озвучена, но я думаю, в будущем она, возможно, будет плавающая. И в том числе в сторону уменьшения. Так вот, в ряде общепринятых сфер, таких как ЖКХ, транспорт, почта и иные, государством гарантированы людям социальные стандарты. Наверное, сфера сотовой связи достаточно прочно вошла в нашу жизнь, и в данной сфере тоже. На взгляд Комитета госконтроля, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что это наше предложение было – необходимо ввести гарантированную минимальную услугу по справедливой стоимости. Так вот, социальный тариф – это минимальный набор услуг, который будет продаваться любому потребителю, необязательно незащищенным слоям, по себестоимости плюс небольшой процент рентабельности. Читайте также: Кунделев: число жалоб в КГК по вопросам связи существенно снизилось Депутат назвал 3 группы проблем по вопросам связи в Беларуси Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления Готовы ли операторы развивать покрытие?

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

Вообще изначально сотовая связь настроилась для оказания услуг электросвязи общего пользования. Сотовая связь всегда шла за человеком. Вот он здесь проживает – надо обеспечить. Здесь работает – надо обеспечить. Вот его место временного пребывания – дача, там надо обеспечить. Потом надо пункты связать между собой, дороги, железные дороги. Это все естественным путем как бы происходило. Но сегодня очень много локаций появилось, которые не входили в этот первичный перечень. Для этого у нас и есть инструментарий в виде БелГИЭ. Это инструментальные проверки, то есть когда специальная оборудованная техника. Я могу привести один небольшой факт. Сегодня были закуплены измерительные комплексы. Стоимость одного комплекса, который все технологии, включая 5G, может проверять, в районе 1 миллиона белорусских рублей. Чтобы вы понимали, каким оборудованием все это измеряется. Этим измерениям мы доверяем. Так вот, с 2017 года это все было накоплено. В 2022 году мы провели первую знаковую коллегию, где был жесткий разговор с операторами, что все-таки постановка вопроса, что мы пойдем там, где есть деньги, она абсолютно неправильная. У вас есть задача и по лицензии оказания услуг. Кирилл Казаков, СТВ:

Это МАРТ должен тоже подстегивать, правильно? Дмитрий Корзун:

На всей территории, и, собственно говоря, пошли первые планы по строительству. Все вот эти недостатки были еще раз обработаны и БелГИЭ, и операторами, и так начали появляться планы ежегодного строительства. Очень благодарен работе, которую провел Комитет госконтроля, потому что это открыло еще определенные там нюансы, и эта работа, я бы сказал так, ускорилась. Мы написали совместно 335-й указ от 26 августа прошлого года о развитии сотовой связи. Там введена норма о том, что 20 % чистой прибыли, которую операторы получают от оказания услуг сотовой связи, направляется на развитие сетей. Словно говоря, хочешь не хочешь, но ты должен инвестировать там, где сегодня нужна наша связь. Алена Сырова, СТВ:

Но они же не хотят терять эти деньги, и поэтому могут поднимать. Дмитрий Корзун:

Нет, с точки зрения, они все у нас практически под зорким надзором МАРТ, поэтому этого не происходит. И поверьте мне, проведя многократные переговоры с операторами... Простое слово – они не жлобы, они хотят инвестировать. О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача МАРТ приглашает белорусов присоединиться к горячей линии по вопросам качества связи в стране Оператор подключил непонятные платные услуги – что делать?

Кирилл Казаков:

Жалобы на то, что сотовые операторы каким-то образом подключают непонятные услуги. Там тебе вдруг резко приходит счет, и ты не понимаешь, откуда у тебя там 20-30 рублей. Да, но ты понимаешь, что где-то как-то что-то не так нажал. Есть так называемая «защита от дурака»? Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Вы знаете, такая защита будет, и это сразу же ответ на вопрос, что делать, потому что Министерство связи уже сделало. Уже есть постановление Совета Министров, в котором предусмотрено, что на такие услуги заказ должен исходить исключительно от потребителя. Какое-то действие он должен совершить в личном кабинете, направить запрос либо подать заявление в сервисном центре. Но это тот, кто пришел. Потому что действительно проблема такая есть. И к нам поступает достаточно много обращений. Сейчас мы работаем над одним из них. Что получается? Я вроде бы как просто смотрю что-то в интернете с телефона. Я открыла сайт, посмотрела. Или, допустим, на каком-то сайте я оставлю галочку «Я хочу получать рассылку информации». А потом оказывается, что это не я, а мой оператор решил, что это он мне уже предоставляет услугу. Только лишь потому, что я поставила эту галочку, что хочу получать рассылку. Таких случаев очень много. Мы встречались с операторами, говорили о том, что это нужно прекращать, нам нужно дотерпеть до 1 апреля, потому что получается неясно, человек не понимает, где и когда он дал какое-то согласие. А вот это постановление, очень надеемся, наведет порядок, потому что там четко прописаны способы, как я могу выразить согласие. В никаких других случаях не имеют права мне такое прислать. И более того, Закон «О защите прав потребителей» нам что говорит? Нельзя навязывать услуги. А здесь платные услуги навязываются – человек ни сном ни духом. Более того, внедряются сервисы. Как контролировать эти подписки? То есть, знаете, не получилось здесь взять деньги. Давайте возьмем здесь. Поэтому мы категорически против этого и будем с операторами работать. Более 30 тысяч недостатков в оказании услуг связи выявили специалисты БелГИЭ

Сергей Боровский, директор РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ»:

Все эти данные попадают к нам, анализируются, и мы выявляем проблемные участки. На данном этапе у нас более 30 тысяч недостатков, которые мы выявили с 2018 году. У нас с операторами сотовой подвижной электросвязи организовано взаимодействие. Они имеют доступ к нашей базе недостатков и планируют мероприятия по их устранению. Алена Сырова, СТВ:

А как быстро? Вы отслеживаете? Сергей Боровский:

Естественно. Тут зависит все от недостатка. Если у вас произошел обрыв соединения или же блокировка доступа, это решается достаточно быстро, в течение месяца. Операторы планируют юстировку, дополнение базовой станции новыми антеннами, новыми ресурсами. И все проходит достаточно быстро. Если же у вас отсутствует связь, отсутствует покрытие, то это уже новое строительство. Строительство нового объекта – до полутора года. Полтора года, если в планы оператора это попадает. Алена Сырова:

По поводу этого стандарта. У нас есть определенный уровень. Может быть, уровня этого стандарта, которым мы сейчас пользуемся, недостаточно? Может, нужно выше поднимать? Сергей Боровский:

Ежегодно совместно с Минсвязи мы проводим работы по улучшению данного стандарта. То есть мы с 1 мегабита идем уже на 5 мегабит средней скорости, нормируем показатели скорости для LTE. Более того, сейчас постановление Совета Министров № 1073, и впервые у нас в стране определены требования к качеству и к охвату населения. «Белтелеком» прокладываем более 6000 км оптоволокна в год