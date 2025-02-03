Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

1 апреля у нас появляется социальный мобильный тариф, некоторое количество СМС-сообщений, звонков и так далее. Почему, как вы думаете, их эта история заинтересовала? Почему вообще возникла необходимость?

Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком»:

Социальный такой тариф, я даже не хочу сказать, что он сегодня актуален. Это себестоимость услуг, качество услуг. Здесь надо вкладывать то, что сегодня, в частности, «Белтелеком» развивает свои сети, транспортные сети, качество услуг, мониторинг услуг. Для этого нам нужно постоянно обновляться, это стоит серьезных денег. Тем более мы понимаем с вами, надо преодолевать санкционное давление. Я успешно докладываю, мы его преодолеваем. Даже мы лучше и эффективнее начали работать в период санкционного давления, чем до санкционного давления.