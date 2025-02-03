Прямой эфир

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ

03 февраля 2025 17:56
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Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы. 

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ-2

Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком»:
Я хочу сказать одну такую вещь. То, что мы говорим про качество, а то сейчас подумают, где наши цифры. Беларусь по проникновению информационно-коммуникационных технологий занимает первое-второе место в Европе по оценке Международного союза электросвязи. Это достижение. Об этом мало говорим, а это и скорости, и качество, и услуги, о которых мы говорим сегодня, и об этом нужно говорить!

# Геннадий Мельников # РУП «Белтелеком»

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