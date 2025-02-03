О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

Случилось так исторически, что мы опаздывали с запуском всех технологий, включая 2G. Она у нас появилась только в 2009 году. Это минимум отставания от европейских стран на восемь лет. Мы все время как бы догоняем. Но вот последние четыре года был просто всплеск потребления. Появилось очень много видеосервисов, и вдруг это захватило аудиторию. То есть раньше устройство рассматривалось как средство голосовой связи и передачи СМС. А сегодня все смотрят новости...

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас 5 миллионов подписчиков TikTok в Беларуси. 5 миллионов! Это только в TikTok. Это половина страны.

Дмитрий Корзун:

Кто смотрит по телевизору, их будет на порядок меньше. Поверьте мне. Почему удобен TikTok? Потому что человек работает, но есть новость, которую он хотел бы посмотреть. Не у всех, например, IPTV, чтобы немножко отмотать назад и посмотреть. Удобнее – пришел домой, успокоился, детей всех подровнял и садишься, смотришь, что тебя интересует.

Всплеск был примерно в пять раз. Мы это видим по статистике, по данным, которые потребляют абоненты операторов сотовой связи. За это время операторы увеличили свою инфраструктуру всего лишь на 25 % в силу ряда объективных обстоятельств. Но мы все видели, что есть проблемы с качеством достаточно давно, и начиная с 2017 года мы начали накапливать объективные данные. У нас введена система контроля качества на основе хваля.бел – портала. И новизна, и ноу-хау заключается в том, что это наша белорусская разработка. Мы к процессу контроля качества подключили не только государственное предприятие БелГИЭ, а всех абонентов. Все это сваривается, и образует большие данные.