Лукашенко о диалоге с ЕС: мы открыты к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Когда мы о правах человека говорим, в последнее время надо посмотреть на сектор Газа, где страдания детей переносят сразу куда-то в средневековье. Что с правами паралимпийских спортсменов, которых не пускают на соревнования, и что эти бедолаги плохого сделали для тех, кто нарративы толкает и права человека впереди телеги? Второе их правило – частная собственность. Ну, о правах человека я сказал, теперь о частной собственности, что они бомбили, бомбили нас постоянно, особенно мне это досталось вот так. В открытую, в открытую замораживают и воруют активы независимых государств. Вводят без всяких обоснований и санкции, используя доллар как оружие.

Это и диалог, и диалоговая площадка для сонма экселенций. Беларуси пытаются вменить вину в миграционном кризисе. Причина намного глубже и дальше от Минска. Религия мультикультурализма рождена в брюссельских штаб-квартирах. А мы лишь защищали Европу.

Александр Лукашенко:

Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов, а потом, договорившись с Россией, договор о реадмиссии заключили, отправляли их туда. Они ввели против нас абсолютно необоснованные, незаконные санкции. И я честно сказал: с петлей на шее я вас защищать больше не буду.

Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте! Видно, кушают слабо. Но это не наша вина. Но мы тем не менее открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике.

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