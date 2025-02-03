В Беларуси появятся 400 новых вышек сотовой связи – Дмитрий Корзун

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

В результате работы, которая была связана с устранением недостатков по сети сотовой связи, я хотел бы уже анонсировать: сегодня на разных этапах проектирования и строительных работ 400 вышек по всей стране.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это плюс к тому, что есть сейчас.

Дмитрий Корзун:

Плюс к тому, что есть сейчас. Вот, например, немного статистики. За прошлый год количество объектов сотовой связи увеличилось на 7 %. Много ли это? Я могу так сказать. Это 2 336 объектов. И сегодня количество базовых станций уже превышает 40 тысяч. И это число постоянно увеличивается. Критика по 4G, я полагаю, тоже правильная, потому что количество базовых станций сегодня несколько отстает от потребностей.