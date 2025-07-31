Лукашенко: наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важность таких встреч актуальна для любого времени. А сейчас эпоха глобальных перемен. Планетарное большинство начинает сбрасывать со своих плеч влияние глобального предиктора, а на геополитическом поле возникают новые акторы. И в таких условиях необходимо сохранить международный авторитет и рынки сбыта Беларуси. Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко. Если проще, дела в мире идут не совсем. Кризисы доверия рождают финансовые кризисы и, как следствие, кризисы покупательской способности. А мы, несмотря на открытую, значит, экспортоориентированную экономику, должны сохранить уровень жизни для белорусов.