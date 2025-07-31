Лукашенко: наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты
Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важность таких встреч актуальна для любого времени. А сейчас эпоха глобальных перемен. Планетарное большинство начинает сбрасывать со своих плеч влияние глобального предиктора, а на геополитическом поле возникают новые акторы. И в таких условиях необходимо сохранить международный авторитет и рынки сбыта Беларуси.
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.
Если проще, дела в мире идут не совсем. Кризисы доверия рождают финансовые кризисы и, как следствие, кризисы покупательской способности. А мы, несмотря на открытую, значит, экспортоориентированную экономику, должны сохранить уровень жизни для белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дайте мне экономику, все остальное за мной. Будет экономика динамично развиваться, будем жить хорошо и решать все вопросы социальные, культурные, оборонные. Мы средняя, небольшая по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты, без чего нам никак не выжить.
Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций! Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году он принял 5, потом 4, потом 3, в этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу?
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