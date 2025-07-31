Прямой эфир

Лукашенко: наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты

31 июля 2025 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты-2

Важность таких встреч актуальна для любого времени. А сейчас эпоха глобальных перемен. Планетарное большинство начинает сбрасывать со своих плеч влияние глобального предиктора, а на геополитическом поле возникают новые акторы. И в таких условиях необходимо сохранить международный авторитет и рынки сбыта Беларуси.

Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.

Если проще, дела в мире идут не совсем. Кризисы доверия рождают финансовые кризисы и, как следствие, кризисы покупательской способности. А мы, несмотря на открытую, значит, экспортоориентированную экономику, должны сохранить уровень жизни для белорусов.

Лукашенко: наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дайте мне экономику, все остальное за мной. Будет экономика динамично развиваться, будем жить хорошо и решать все вопросы социальные, культурные, оборонные. Мы средняя, небольшая по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание эффективности внешней торговли – безусловные приоритеты, без чего нам никак не выжить.

Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций! Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году он принял 5, потом 4, потом 3, в этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу?

Читайте также:

Лукашенко – послам: экспорт обеспечьте, когда китайцы валом прут!

Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвёмся за океан или в ЕС

Лукашенко: как только появилось в Беларуси ядерное оружие, тон разговора с США и другими стал иной

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Санкции # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: Беларусь не только не потеряла экспорт из-за санкций, но и вышла на рекордные цифры
31 июля 2025 18:25

Головченко: Беларусь не только не потеряла экспорт из-за санкций, но и вышла на рекордные цифры

«Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов» – Лукашенко о сотрудничестве с КНР
31 июля 2025 18:01

«Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов» – Лукашенко о сотрудничестве с КНР

Лукашенко: россияне готовы платить – надо развернуться, взять эти деньги
31 июля 2025 17:55

Лукашенко: россияне готовы платить – надо развернуться, взять эти деньги