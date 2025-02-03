Кунделев: число жалоб в КГК по вопросам связи существенно снизилось

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК Беларуси:

Впервые мы предметно изучили эту тему в начале 2023 года, когда объявили горячую линию. Как мы знаем, эта горячая линия наиболее показательна и помогает на местах выяснить проблемы. И на эту горячую линию буквально за несколько недель поступило свыше 750 обращений граждан. И тогда мы поняли – действительно, определенного рода проблемы есть. К нам обращались как по вопросу качества связи, в основном в сельской местности, по вопросу навязывания справочных информационных услуг. Ну, и, конечно же, по стоимости и тарифам. После чего Комитетом было принято решение совместно с заинтересованными государственными органами более предметно изучить данную тематику. Конечно же, непосредственно после горячей линии мы внесли в правительство предложение, и уже даже на том этапе в соглашение МАРТ были включены эти справочные информационные услуги, то есть приняты меры по ограничению роста стоимости цен. После проверок крупных операторов ряд проблем был вскрыт, и, соответственно, в течение 2024 года приняты действенные меры по их разрешению. Могу констатировать, что количество жалоб на данную тематику в Комитете госконтроля в истекшем году существенно снизилось.