Белгидромет: Минск признан самым солнечным городом Беларуси

Минск признан самым солнечным городом Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице с января по октябрь 2024 года было всего 44 дня без ярких лучей. Такие данные приводят метеорологи. Что касается Беларуси, то за 2024 год синоптики насчитали 54 пасмурных и 88 ясных дней.

Анна Недобега, инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Белгидромета:

Из-за того, что у нас уменьшается количество осадков летом, то есть из-за изменения климата, у нас немного перераспределение осадков. Зимой выпадет чуть-чуть больше, летом – чуть-чуть меньше. Но так как летом у нас больше всего продолжительность солнечного сияния, то у нас получается… Вспомним наше лето. И сентябрь был как четвертый месяц лета. Там не было ни одного дня без солнца, все время солнечно было. Все время светило солнце, если вспомним прошлый год. Поэтому и мало осадков, много солнца. Поэтому у нас фиксируется больше ясных дней и дней без солнца.

Наибольшая продолжительность солнечного сияния в Минске была в 2019 году – светило находилось над горизонтом и облачностью свыше 2 тысяч часов. Наименьшая зафиксирована в 1977 году. К слову, солнечная активность в Беларуси меняется. Прослеживается тенденция к увеличению ясных и уменьшению дней без солнца.