Когда в Беларуси появится 5G? В Министерстве связи назвали дату

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

У нас все документы подготовлены, мы, по сути дела, сейчас просто ожидаем решений. Минсвязи ожидает, что решение будет в первом квартале этого года. Мы уже прошли большой путь. И сегодня в постановлении Совмина можно увидеть требования к сети LTE. Это увеличение скорости передачи данных. И к 2030 году достижение следующих параметров: 70 мегабит в секунду в линии к абоненту базовой станции в Минске, 60 – в областных центрах, на всех остальных территориях – не менее 30 мегабит в секунду. Если это будет реализовано, а это будет реализовано, тогда затруднений со связью у нас не будет.

Хотел бы анонсировать. Точно такие же требования, но там цифры на порядок больше, сделаны для сети пятого поколения. Как только будет принято решение по пятому поколению, Минсвязи сразу же инициирует внесение изменений в постановление № 1073, закрепит это требование. Все наши граждане могут посмотреть, куда мы идем. С точки зрения резкого улучшения качества связи, выстроены таким образом требования, что каждый год это добавление. И к 2030 году, мы полагаем, когда все будет реализовано, проблем не будет, и мы снимем накал, который существует сегодня.

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