Лукашенко про экспорт древесины: величайший ресурс – южнее Киева её нет

Мир стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам.
Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Персидский залив весьма перспективный, но пока все остается на уровне намерений и дорожных карт. Так же и Латинская Америка. Причем есть же и у нас уникальный товар, тот же лес. А сама отрасль не блещет экспортными показателями. Глава государства погружен в эти дебри.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас что не ураган, то проблема. Под давлением Президента лес поломанный, переломанный обработали, вывезли, склали на опушке леса, и тишина. Все гниет. Спрашивается, зачем мы вывозили тогда этот лес и спасали от бурелома? Да, маржинальность низкая сейчас в связи с тем, что ушел Европейский союз, но он придет, но в других рынках, с маленькой прибылью, но результат есть. Ну так это мусор переработали. Посмотрите, сколько на опушках у вас...
А иногда обнаглели: лесники вместе с руководителями сельхозпредприятий прямо на поле вывезли и положили этот лес. Величайший ресурс! Южнее Киева нет древесины, давайте будем производить то, что нужно миру. Давайте будем договариваться с другими странами. Пусть приезжают, вместе с нами создают совместные предприятия и перерабатывают эту древесину.
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