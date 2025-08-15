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Новости по тегу #Дмитрий Корзун

В Беларуси ускорят строительство объектов сотовой связи
15 августа 2025 06:17

В Беларуси ускорят строительство объектов сотовой связи

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты
03 февраля 2025 18:32

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты

В Беларуси появятся 400 новых вышек сотовой связи – Дмитрий Корзун
03 февраля 2025 17:21

В Беларуси появятся 400 новых вышек сотовой связи – Дмитрий Корзун

Когда в Беларуси появится 5G? В Министерстве связи назвали дату
03 февраля 2025 17:19

Когда в Беларуси появится 5G? В Министерстве связи назвали дату

О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как
03 февраля 2025 16:50

О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?
09 октября 2024 07:30

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?

«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске
27 июня 2022 14:29

«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске

Династия Тульвинских руководит школьным цимбальным оркестром
12 мая 2014 15:16

Династия Тульвинских руководит школьным цимбальным оркестром