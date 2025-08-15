Новости по тегу #Дмитрий Корзун

Положения, подписанного Президентом указа, позволят сократить срок ввода таких объектов до одного года.
Социальный тариф – что это такое? Готовы ли операторы инвестировать в качество нашей связи? Как регулируют стоимость услуг? И когда ждать оптоволокно по всей стране? Эти вопросы и не только разобрали эксперты ток-шоу «По существу».
«За прошлый год количество объектов сотовой связи увеличилось на 7%».
Как только будет принято решение по пятому поколению, Минсвязи сразу же инициирует внесение изменений в постановление №1073.
«У нас введена система контроля качества на основе хваля.бел – портала. И новизна, и ноу-хау заключается в том, что это наша белорусская разработка».
Каждый участник акции «Почтовая викторина» после регистрации в мобильном приложении национального оператора получит памятный брендированный сувенир, если правильно ответит на вопросы.
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