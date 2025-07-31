Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов

Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Сформирована привлекательная среда для реализации инвестиционных проектов. Обновили закон об инвестициях, в том числе механизм инвестиционного договора. Внедрили бюджетные трансферты, а если нужна для государства определенная импортозамещающая продукция, то можно заключить специнвестдоговор с возможностью ее выкупа. Для информирования инвесторов обо всех преимуществах нашей страны подготовлен гид по мерам их поддержки. Сейчас в разработке интерактивная версия, инвестиционный онлайн-навигатор.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

У правительства, я знаю, достаточное количество идей. На будущую пятилетку по созданию новых производств нам не хватает капитала. Поэтому нам надо привлекать портфельных инвесторов и запускать их на 15-20-30 % в уставной капитал этих проектов. Это даст нам, во-первых, возможность сэкономить на капитале, во-вторых, это понятная и нормальная форма работы для иностранных инвесторов – заходить в проекты на небольшую долю. И мы получим, в-третьих, партнера, который будет заинтересован в том числе не только в получении прибыли, вернее, в получении прибыли и в этих целях заинтересован будет в продвижении этой продукции этого предприятия на международный рынок.

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