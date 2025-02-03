МАРТ приглашает белорусов присоединиться к горячей линии по вопросам качества связи в стране

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

МАРТ как регулятор в сфере защиты прав потребителей, Министерство связи тоже нам в этой части помогает, потому что в этой части за защиту прав потребителей отвечают и они. Хочу сказать, что это не всегда субъективное мнение, потому что, знаете, когда у тебя телефон молчит, он молчит объективно. Нет связи. Или когда отсутствие связи, недостаточная скорость или еще что-то. Поэтому вопросы есть и не всегда. Я согласна, что есть потребители, которые капризничают, которые не учитывают специфику даже, например, качества своего телефона: насколько он работает и насколько может принимать. Поэтому здесь, я считаю, объективные параметры есть, которые можно замерить. Другое дело, что пока наши потребители не сильно активно стимулируют исполнителя услуг.

Сейчас МАРТ проводит горячую линию, кстати, уважаемых потребителей приглашаю присоединиться, потому что мы со своей стороны, вот как было сегодня уже отмечено, хотим изучить, почему автолавка не работает, не принимает безналичные, почему, например, в сельском магазине невозможно из-за низкой скорости интернета снять наличные денежные средства, потому что банкоматов там нет, а социальный стандарт мы должны обеспечить. Объективные критерии, я думаю, все-таки есть. Почему я говорю, что потребители могут стимулировать исполнителей услуг? А потому что в Законе «О защите прав потребителей» говорится, что можно в связи с некачественной услугой требовать уменьшения стоимости.