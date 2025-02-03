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Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения

03 февраля 2025 18:22
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Десятки умников и умниц со всей Беларуси в эти дни принимает столица. В Минске стартовала очная смена школы олимпиадного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники ребята, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам трех заочных этапов.

Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения-2

Основными площадками на 12 дней для участников станут детский технопарк и лаборатории Белгосуниверситета. Здесь ребятам предложат пополнить свои знания по профильным предметам, а также принять участие в интеллектуальных состязаниях. Кроме того, у школьников будет возможность познакомиться с преподавателями высшей школы.

Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения-4

Тимур Кузнецов, учащийся Витебской средней школы № 5 имени Г.И.Богомазова:
Занимаюсь предметом «астрономия». Это древнейшая наука, которая обладает музой, так же, как и история. Очень интересно, занимаюсь с давнего детства. После получилось, что я попал уже на серьезную подготовку к олимпиадам. С 7 класса по чуть-чуть набирал, набирал. В 10-м довелось поучаствовать на «республике».

Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения-6

Александр Игнатчик, заместитель директора Национального детского технопарка:
Нам хотелось бы, чтобы эти ребята, поучившись с лучшими преподавателями, побывав в стенах детского технопарка, получили те знания, которые позволят им стать успешными людьми в будущем. И также нам хотелось бы, чтобы эти ребята стали участниками международных команд и смогли защищать нашу страну на многочисленных международных олимпиадных конкурсах.

Круглогодичная школа олимпиадного движения начала работу в 2025 учебном году по инициативе Министерства образования. Задача этой площадки – поддержать юные дарования, а также помочь им максимально проявить себя.

Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения-8

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы задумывали данный проект как возможность для ребят, которые не вовлечены в полном объеме в олимпиадное движение. Бывает такое, что в учреждении образования в сельской местности нет педагога мотивированного, но есть ребенок. Или обратные какие-то вопросы. Чтобы эти ребята могли через заочную школу подключиться к этому процессу и влиться в него.

У участников школы олимпиадного движения насыщенная программа встреч: ребята пообщаются с министром образования и лидерами мнений, а также посетят ведущие предприятия страны и памятные места Беларуси.

# Дети # Конкурс # Молодежь Беларуси # Александр Кадлубай # Александр Игнатчик

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