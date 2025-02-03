Умники и умницы – в Минске стартовала очная школа олимпиадного движения

Десятки умников и умниц со всей Беларуси в эти дни принимает столица. В Минске стартовала очная смена школы олимпиадного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники ребята, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам трех заочных этапов.

Основными площадками на 12 дней для участников станут детский технопарк и лаборатории Белгосуниверситета. Здесь ребятам предложат пополнить свои знания по профильным предметам, а также принять участие в интеллектуальных состязаниях. Кроме того, у школьников будет возможность познакомиться с преподавателями высшей школы.

Тимур Кузнецов, учащийся Витебской средней школы № 5 имени Г.И.Богомазова:

Занимаюсь предметом «астрономия». Это древнейшая наука, которая обладает музой, так же, как и история. Очень интересно, занимаюсь с давнего детства. После получилось, что я попал уже на серьезную подготовку к олимпиадам. С 7 класса по чуть-чуть набирал, набирал. В 10-м довелось поучаствовать на «республике».

Александр Игнатчик, заместитель директора Национального детского технопарка:

Нам хотелось бы, чтобы эти ребята, поучившись с лучшими преподавателями, побывав в стенах детского технопарка, получили те знания, которые позволят им стать успешными людьми в будущем. И также нам хотелось бы, чтобы эти ребята стали участниками международных команд и смогли защищать нашу страну на многочисленных международных олимпиадных конкурсах. Круглогодичная школа олимпиадного движения начала работу в 2025 учебном году по инициативе Министерства образования. Задача этой площадки – поддержать юные дарования, а также помочь им максимально проявить себя.