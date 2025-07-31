Головченко: Беларусь не только не потеряла экспорт из-за санкций, но и вышла на рекордные цифры

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный коллективный мозговой штурм, где прозвучали наказы Президента дипломатическому корпусу, прошел в 2021 году. Перед большой европейской экономической блокадой Союзного государства. Но мы неплохо справились. О результатах работы предыдущего состава правительства Головченко доложил главный банкир страны Головченко.