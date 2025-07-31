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Головченко: Беларусь не только не потеряла экспорт из-за санкций, но и вышла на рекордные цифры

31 июля 2025 18:25
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Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный коллективный мозговой штурм, где прозвучали наказы Президента дипломатическому корпусу, прошел в 2021 году. Перед большой европейской экономической блокадой Союзного государства. Но мы неплохо справились. О результатах работы предыдущего состава правительства Головченко доложил главный банкир страны Головченко.

Головченко: Беларусь не только не потеряла экспорт из-за санкций, но и вышла на рекордные цифры-2

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Было очень тяжелое время и для страны, и для экономики. Тогда уже над нами висел огромный пакет санкций, который в дальнейшем только ужесточился. Ну и напомню, нам предстояло тогда переориентировать, фактически заместить одномоментно выпавший экспорт наш в размере 18-19 миллиардов долларов.

И в принципе, я считаю, что можно сейчас уже сказать, нам удалось это сделать, удалось сделать это достойно. И не только не потерять наш экспорт, но и выйти на рекордные для него цифры.

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# Роман Головченко # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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