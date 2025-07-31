Лукашенко – белорусским послам: без вас никто сюда никаких мигрантов не пустит

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миграционный вопрос теперь стоит и в белорусском обществе. Развернутый ответ прямо сейчас. Памятка для трудовых мигрантов, для тех, кто их приглашает, тем, кто их отправляет. О нормах белорусского гостеприимства. Польза для страны – это золотая концепция белорусской миграционной политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ, кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы тех государств, откуда они сюда приедут. Без вас никто сюда никаких мигрантов не пустит. И руководитель, куда они хотят поступить работать, он должен за них расписаться и согласовать с вами, что вот эти 5, 2, 3, 10 человек едут из Туркменистана или Таджикистана, это близкие нам люди, жили в одном государстве. Они едут, желательно, с семьей и готовы здесь работать. Такие уже примеры есть в Беларуси, их немало. Вот и вся наша открытость в плане приезда сюда разного рода мигрантов, в том числе и из мусульманских стран.