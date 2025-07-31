Прямой эфир

Муковозчик: дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов

31 июля 2025 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Муковозчик: дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Знаете, я иногда даже завидую дембесилам. Ну, примерно как на минуту можно брезгливо позавидовать пациентам старинного дурдома: они там носятся, кричат, дерутся, какашками во все стороны бросают, буи друг другу показывают – ну, это ли не свобода? Это ли не дембесильный рай, где никто никому ничего не запрещает?

Что умеют дембесилы лучше всего остального? Быть, как бандерлоги. Читать здесь.

Муковозчик: дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов-4

Андрей Муковозчик:
И это, заметьте, именно та демократия, которую они восхотели сами и кою силой, абьюзом желали навязать нам. Дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов. Где правда есть то, про что «мы все так говорим». Где демонстрация органов есть проявление маскулинности и заявка на лидерство. Где доказанных стукачей и стукачек не просто внимательно слушают – они еще и экспертами для этой стаи становятся.

Хотя экспертов там, похоже, больше, чем людей со стыдом и совестью. Одни говорят, мол, я в своей жизни и не такое видала, а вот жаловаться – это еще хуже. Другие стогнуць от цифрового насилия и ня ведаюць, як далей жыць.

Хотя реальное объяснение на виду: у бандерлогов царит вседозволенность. Размывающая моральные, этические, даже гигиенические нормы. Это и есть обратная сторона невероятности. Вернее, истинная ее сторона.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

Другие новости рубрики

Все новости
Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов
31 июля 2025 18:37

Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов

Лукашенко – белорусским послам: без вас никто сюда никаких мигрантов не пустит
31 июля 2025 18:36

Лукашенко – белорусским послам: без вас никто сюда никаких мигрантов не пустит

Лукашенко про экспорт древесины: величайший ресурс – южнее Киева её нет
31 июля 2025 18:36

Лукашенко про экспорт древесины: величайший ресурс – южнее Киева её нет