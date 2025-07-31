Муковозчик: дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов

Что умеют дембесилы лучше всего остального? Быть, как бандерлоги. Читать здесь .

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Знаете, я иногда даже завидую дембесилам. Ну, примерно как на минуту можно брезгливо позавидовать пациентам старинного дурдома: они там носятся, кричат, дерутся, какашками во все стороны бросают, буи друг другу показывают – ну, это ли не свобода? Это ли не дембесильный рай, где никто никому ничего не запрещает?

Андрей Муковозчик:

И это, заметьте, именно та демократия, которую они восхотели сами и кою силой, абьюзом желали навязать нам. Дембесилы по психологии своего поведения – та самая киплинговская стая бандерлогов. Где правда есть то, про что «мы все так говорим». Где демонстрация органов есть проявление маскулинности и заявка на лидерство. Где доказанных стукачей и стукачек не просто внимательно слушают – они еще и экспертами для этой стаи становятся.

Хотя экспертов там, похоже, больше, чем людей со стыдом и совестью. Одни говорят, мол, я в своей жизни и не такое видала, а вот жаловаться – это еще хуже. Другие стогнуць от цифрового насилия и ня ведаюць, як далей жыць.

Хотя реальное объяснение на виду: у бандерлогов царит вседозволенность. Размывающая моральные, этические, даже гигиенические нормы. Это и есть обратная сторона невероятности. Вернее, истинная ее сторона.