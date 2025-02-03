Прямой эфир

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача

03 февраля 2025 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача-2

Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директор РУП «Белтелеком»:
Мы не только успеваем, мы идем впереди, и качество услуг для «Белтелекома» – это наша стратегическая задача. «У нас служба поддержки 123 работает 24 на 7. Более того, мы развиваем сети только оптикой». И если вы пользуетесь услугами «Белтелекома» – неважно, оптическая технология, медная – это гарантированное качество. Если абонент к нам пришел и мы должны измерить скорость и посмотреть качество, только после этого мы заключаем договор и предоставляем услугу. Более того, весь многоквартирный сектор в стране обеспечен оптикой, 100 дворов и более – оптические подходы 100 % в стране. 50 дворов и 100 дворов – подходы оптические в основном, мы завершаем эту работу. Но надо понимать – подход оптический, а в населенном пункте может быть сеть и медная, и оптическая, в зависимости от требования абонента.

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Нам как раз писали – «мы в деревне, в многоквартирных домах давно ждем оптику, при этом не самая маленькая деревня. А в соседнем небольшом поселке уже давно имеется во всех домах. Как так?»

Геннадий Мельников:
Докладываю. Все вопросы окупаемости.

Читайте также:

О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как

Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления

Депутат назвал 3 группы проблем по вопросам связи в Беларуси

# РУП «Белтелеком» # Интернет # Геннадий Мельников # Кирилл Казаков # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Хабаровский край договорились о поставках всего комплекса оборудования «Белкоммунмаш»
03 февраля 2025 16:58

Беларусь и Хабаровский край договорились о поставках всего комплекса оборудования «Белкоммунмаш»

О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как
03 февраля 2025 16:50

О плохом качестве связи может сообщить каждый белорус – рассказываем как

Губернатор Хабаровского края: сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику
03 февраля 2025 16:45

Губернатор Хабаровского края: сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику