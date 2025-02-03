Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директор РУП «Белтелеком»:

Мы не только успеваем, мы идем впереди, и качество услуг для «Белтелекома» – это наша стратегическая задача. «У нас служба поддержки 123 работает 24 на 7. Более того, мы развиваем сети только оптикой». И если вы пользуетесь услугами «Белтелекома» – неважно, оптическая технология, медная – это гарантированное качество. Если абонент к нам пришел и мы должны измерить скорость и посмотреть качество, только после этого мы заключаем договор и предоставляем услугу. Более того, весь многоквартирный сектор в стране обеспечен оптикой, 100 дворов и более – оптические подходы 100 % в стране. 50 дворов и 100 дворов – подходы оптические в основном, мы завершаем эту работу. Но надо понимать – подход оптический, а в населенном пункте может быть сеть и медная, и оптическая, в зависимости от требования абонента.