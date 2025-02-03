Белорусские школьники разработали механический протез руки и роботизированное кресло для инвалидов
Более 2,5 тысячи учащихся закончат профильные инженерные классы в 2025 году. Дебютный выпуск сможет впервые воспользоваться льготами при поступлении в технические вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но уже со школьной скамьи ребята предлагают полезные идеи, например, те, которые упростят жизнь людей с ограниченными возможностями. Среди таких – биомеханический протез руки и роботизированное инвалидное кресло – разработки школьников из Брестской области.
Кристина Протосовицкая оценила полет научной мысли.
Разработка за 24 дня. Именно столько понадобилось ученице инженерного класса Василисе Жарковой, чтобы создать и обучить механический протез руки. Это стало ее проектом во время смены в Национальном детском технопарке.
Василиса Жаркова, учащаяся средней школы № 20 Бреста имени Д.М. Карбышева:
Сама рука состоит из каркаса, напечатанного на 3D-принтере, также есть леска, которая соединяет пальцы между собой, и электрические компоненты. Это у нас термопривод, это деталь, которая по большей части отвечала за механические движения моей руки, пальцев руки, а это датчик ЭКГ и сердечного ритма.
Василиса прописала программный код, ведь в основе механического протеза – электроника. Принцип прост: датчики считывают мышечное сокращение как намерение сжать или разжать кисть и выполняют команду программы. Наблюдательность девушки сыграла ключевую роль. Зачастую приходилось встречать в городе людей без одной из рук. Теперь в планах развить проект и довести до опытного образца.
Василиса Жаркова:
Я люблю свою страну, особенно за то, что она дает таким школьникам, как я, возможность попробовать себя в чем-то новом, проявиться в различных специальностях и связать с этим свою карьеру.
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