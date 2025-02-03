Белорусские школьники разработали механический протез руки и роботизированное кресло для инвалидов

Более 2,5 тысячи учащихся закончат профильные инженерные классы в 2025 году. Дебютный выпуск сможет впервые воспользоваться льготами при поступлении в технические вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но уже со школьной скамьи ребята предлагают полезные идеи, например, те, которые упростят жизнь людей с ограниченными возможностями. Среди таких – биомеханический протез руки и роботизированное инвалидное кресло – разработки школьников из Брестской области.