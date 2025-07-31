«Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов» – Лукашенко о сотрудничестве с КНР
Мир, стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам.
Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь по ЕАЭС. Там очень активно разворачивается близкий для них Китай. Не уходят оттуда и западные компании. С Китаем мы сотрудничаем.
Мы, конечно, интересны как точка на Шелковом пути, но цель – от купи-продай перейти к совместным проектам от науки до промышленности. Беларусь интересна Китаю своими технологиями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы на высшем уровне поставили задачу – стимулировать совместное технологическое развитие, обеспечить приход в Беларусь самых современных китайских технологий. Сферы тоже четко определены – станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия, фармацевтика и так далее. Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов. И еще одно замечание. Но если мы не можем, машиностроительная страна, выдержать конкуренцию в машиностроении, в вооружениях, там еще в чем-то есть очень продвинутые здесь государства. Ну не можем объективно. Это их надо догнать, а потом перегнать и так далее.
Давайте будем развивать там, где мы можем, где не надо нефть для этого, природный газ, редкоземельные какие-то металлы и материалы. Давайте будем развивать ту же IT-сферу, будем развивать фармацию. Не врать! Что мы, как при Пиневиче, достигли больше половины производства собственных лекарств. А когда начинаем глубже копаться, все не так просто.
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