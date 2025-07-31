«Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов» – Лукашенко о сотрудничестве с КНР

Мир, стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь по ЕАЭС. Там очень активно разворачивается близкий для них Китай. Не уходят оттуда и западные компании. С Китаем мы сотрудничаем.

Мы, конечно, интересны как точка на Шелковом пути, но цель – от купи-продай перейти к совместным проектам от науки до промышленности. Беларусь интересна Китаю своими технологиями.