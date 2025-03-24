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Новости по тегу #Олег Кунделев

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток
24 марта 2025 13:43

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты
03 февраля 2025 18:32

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты

Минимум на 90% водители и автомобили уже вошли в реестр перевозчиков – КГК
13 января 2025 17:20

Минимум на 90% водители и автомобили уже вошли в реестр перевозчиков – КГК

Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета
13 января 2025 16:48

Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета

КГК провёл срез выручки водителей частных маршруток – результат вас удивит
10 июня 2024 17:59

КГК провёл срез выручки водителей частных маршруток – результат вас удивит

Насколько эффективны зимние шины? Решили проверить тормозной путь на заснеженной дороге
03 декабря 2023 17:38

Насколько эффективны зимние шины? Решили проверить тормозной путь на заснеженной дороге

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?
24 февраля 2023 10:33

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах
09 октября 2022 16:30

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах

«Вплоть до закрытия торговых объектов». Что случается, если в магазине завышены цены?
31 марта 2022 18:15

«Вплоть до закрытия торговых объектов». Что случается, если в магазине завышены цены?