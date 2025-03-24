Новости по тегу #Олег Кунделев

Более 140 звонков за два дня поступило на горячую линию Комитета госконтроля.
Социальный тариф – что это такое? Готовы ли операторы инвестировать в качество нашей связи? Как регулируют стоимость услуг? И когда ждать оптоволокно по всей стране? Эти вопросы и не только разобрали эксперты ток-шоу «По существу».
«По некоторым регионам даже превышено количество водителей, диспетчеров и так далее, которые включились в реестр».
«При этом они все были подкреплены, как правило, фото- и видеоматериалами. И когда мы уже доводили это до местных органов власти, это способствовало скорейшему решению проблем».
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