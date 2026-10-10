Новости по тегу #Интернет

В Турции ужесточат протоколы личной безопасности несовершеннолетних пользователей.
Также заблокирована возможность платежей в адрес 36 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники.
Также заблокирована возможность платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники, и приостановлены расходные операции по 34 счетам.
При этом зарегистрировано 22 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
«Это должна быть совместная работа разных служб, и правоохранительных, и юридических, и социологических, и педагогических».
Он заявил, что правоохранители намеренно вербуют несовершеннолетних для участия в торговле запрещенными веществами, чтобы позже их задержать.
Вопрос ограничений пользования соцсетями для подростков затронули в программе «Суровый взгляд».
Сервисы уже рассылают предупреждения с просьбой привязать к профилям номера телефонов или выбрать другие альтернативные способы входа.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
22 июня – день, который навсегда разделил историю на до и после. Но сегодня, спустя десятилетия, память о Великой Отечественной войне сталкивается с новым вызовом – фейками. Нейросети генерируют лжефакты, молодежь все чаще натыкается на искаженную информацию.
Главная цель конкурса – сформировать новое поколение цифровых амбассадоров, которые могут не только повысить свой уровень знаний, но и научить сверстников, снижая риски онлайн-угроз.
«Если мы говорим именно про детей, то здесь в первую очередь зависит, как родители ребенка направляют в блогинге».
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