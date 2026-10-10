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Новости по тегу #Интернет

В Турции запретят детям до 15 лет пользоваться соцсетями
10 октября 2026 12:15

В Турции запретят детям до 15 лет пользоваться соцсетями

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД
10 октября 2026 08:37

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей
09 октября 2026 06:11

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов
08 октября 2026 06:20

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов

Замдекана журфака БГУ предложил разработать кодекс поведения человека в интернете
28 сентября 2026 16:51

Замдекана журфака БГУ предложил разработать кодекс поведения человека в интернете

Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка
24 июля 2026 07:25

Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков
05 июля 2026 18:01

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков

Российские сайты отключают вход через Google и Apple ID – белорусам стоит переживать?
30 июня 2026 16:34

Российские сайты отключают вход через Google и Apple ID – белорусам стоит переживать?

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью
28 июня 2026 07:45

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью

Как отличить фейк от правды? Пообщались с заместителем декана исторического факультета БГУ
22 июня 2026 08:39

Как отличить фейк от правды? Пообщались с заместителем декана исторического факультета БГУ

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»
19 июня 2026 14:11

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»

Мама певицы Лизы Вертинской: задача родителей не ограничивать детей от соцсетей, а научить ими пользоваться
17 июня 2026 18:19

Мама певицы Лизы Вертинской: задача родителей не ограничивать детей от соцсетей, а научить ими пользоваться