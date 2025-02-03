Депутат назвал 3 группы проблем по вопросам связи в Беларуси

Что с качеством связи в Беларуси и тарифной политикой операторов? Когда у нас появится 5G? И как обстоят дела с цифровизацией и информационной безопасностью? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В больших городах, как правило, таких проблем серьезных со связью нет. Там связь более-менее стабильная. Немножко стоит отъехать, и мы как депутаты, выезжая в округа свои, всегда общаемся с простыми людьми, чтобы изучить проблему. В некотором роде и целевое изучение проблемы проводим. В прошлом году мы плотно занялись вопросом связи. Именно в связи с тем, что увеличилось количество обращений и жалоб на качество связи. Я бы сказал, три группы проблем мы выявили. Это в первую очередь, конечно, плохая связь в удаленных населенных пунктах и вдоль трасс. Это такая проблема.

Кирилл Казаков, СТВ:

Если отдаленный населенный пункт, например, в районе какого-нибудь КПП на границе с Литвой – это одна история. Но когда районные центры Минска и Могилевской области, Осиповичи и Марьина Горка, не связывают связь по дороге, у меня возникает ощущение… Это же центр страны!