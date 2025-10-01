Опасен ли новый штамм коронавируса «Стратус»? Рассказываем, как защитить себя в сезон болезней

В Беларуси в этом сезоне будут использовать три вакцины против гриппа. Они будут доступны как на платной, так и бесплатной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое оптимальное время, чтобы защитить себя и привиться, – октябрь-ноябрь, уверяют специалисты. На данный момент в Беларуси случаи гриппа не фиксируются. Но с начала сентября выросло число пациентов с острыми респираторными инфекциями. Появился и новый вариант COVID-19 – «Стратус». Сезонный подъем заболеваемости медики называют закономерным на фоне изменения погодных условий и начала учебного года. Благодаря масштабной кампании по вакцинации Беларусь имеет статус страны, свободной от полиомиелита, элиминированных кори и краснухи. Как защитить себя и своих близких? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Цель, к которой стремятся медики, – выработать коллективный иммунитет против гриппа, коронавируса и еще десятков других инфекций, которые угрожают нашей жизни и здоровью ежедневно. Для этого вакцинироваться должны не менее 75 % пациентов, особенно те, кто в зоне риска, с хроническими заболеваниями, и те, кто постоянно контактирует с людьми. Для Виктора Хомича вопрос, вакцинироваться или нет, даже не стоит. В пандемию потерял многих близких. И лишь прививки помогли противостоять опасному вирусу.

Виктор Хомич, житель Бреста:

Для своего здоровья, потому что можно подцепить в любом случае. Так что вариант один – поклониться низко в пояс врачам и прийти на вакцинацию. Пока в поликлиниках вакцинируют против COVID-19, прививки от которого перешли в разряд сезонных. А уже со следующей недели начнут прививать и от гриппа, французским и российским препаратом на выбор.