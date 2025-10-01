Опасен ли новый штамм коронавируса «Стратус»? Рассказываем, как защитить себя в сезон болезней
В Беларуси в этом сезоне будут использовать три вакцины против гриппа. Они будут доступны как на платной, так и бесплатной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое оптимальное время, чтобы защитить себя и привиться, – октябрь-ноябрь, уверяют специалисты.
На данный момент в Беларуси случаи гриппа не фиксируются. Но с начала сентября выросло число пациентов с острыми респираторными инфекциями. Появился и новый вариант COVID-19 – «Стратус». Сезонный подъем заболеваемости медики называют закономерным на фоне изменения погодных условий и начала учебного года.
Благодаря масштабной кампании по вакцинации Беларусь имеет статус страны, свободной от полиомиелита, элиминированных кори и краснухи.
Как защитить себя и своих близких? Репортаж Кристины Протосовицкой.
Цель, к которой стремятся медики, – выработать коллективный иммунитет против гриппа, коронавируса и еще десятков других инфекций, которые угрожают нашей жизни и здоровью ежедневно. Для этого вакцинироваться должны не менее 75 % пациентов, особенно те, кто в зоне риска, с хроническими заболеваниями, и те, кто постоянно контактирует с людьми.
Для Виктора Хомича вопрос, вакцинироваться или нет, даже не стоит. В пандемию потерял многих близких. И лишь прививки помогли противостоять опасному вирусу.
Виктор Хомич, житель Бреста:
Для своего здоровья, потому что можно подцепить в любом случае. Так что вариант один – поклониться низко в пояс врачам и прийти на вакцинацию.
Пока в поликлиниках вакцинируют против COVID-19, прививки от которого перешли в разряд сезонных. А уже со следующей недели начнут прививать и от гриппа, французским и российским препаратом на выбор.
Святослав Сковронский, врач общей практики Брестской городской поликлиники № 5:
Вакцинация представляет собой введение антиген-специфичного компонента против определенного вируса. В течение 2-4 недель происходит развитие иммунитета. Антитела нападают на вирусные частицы, и человек не только не заболеет, но и не переносит вирус, благодаря чему защищает себя и своих родных и близких.
В сезон подъема заболеваемости поликлиники пересматривают форматы работы. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены отдельные зоны, в случаях, когда заболевание протекает тяжело, рекомендуют вызывать врача на дом.
Далее смотрите в видео.