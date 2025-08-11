Новости по тегу #Татьяна Игнатюк

Как выпускники выбирают будущее место учебы? Почему классы по направлениям действительно нужны? Чем отличаются школы от гимназий? И стоит ли прибегать к услугам репетиторов для подготовки к ЦЭ? На эти и не только вопросы ответили в ток-шоу «По существу».
Открытие экспозиции посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
«Инклюзия в нашей стране выкристаллизовалась не вчера и не сегодня. Этот процесс достаточно успешно идет уже далеко не первый год».
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