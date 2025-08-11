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Новости по тегу #Татьяна Игнатюк

Школы, выпускники и вступительная кампания – что изменилось? Обсудили эксперты
11 августа 2025 18:57

Школы, выпускники и вступительная кампания – что изменилось? Обсудили эксперты

В Совете Республики открылась выставка творческих работ детей с аутизмом
02 апреля 2025 17:18

В Совете Республики открылась выставка творческих работ детей с аутизмом

Как Совет Республики работает с инклюзивной средой – пообщались с Татьяной Игнатюк
24 ноября 2024 13:50

Как Совет Республики работает с инклюзивной средой – пообщались с Татьяной Игнатюк

Какие условия Беларусь создаёт для особенных детей? Рассказала сенатор Татьяна Игнатюк
07 июля 2024 13:45

Какие условия Беларусь создаёт для особенных детей? Рассказала сенатор Татьяна Игнатюк

Удобная инфраструктура и 20 кабинетов для творческого развития: в Брестской области открыли самый большой детский сад
31 августа 2018 07:36

Удобная инфраструктура и 20 кабинетов для творческого развития: в Брестской области открыли самый большой детский сад