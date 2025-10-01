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Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси

01 октября 2025 17:43
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Еще один праздник, к которому готовится Беларусь. Уже в это воскресенье, 5 октября, слова благодарности будут адресованы учителям. А 1 октября в Минске наградили лучших представителей этой благородной профессии. Заслуженные награды вручил первый заместитель главы Администрации Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси-2

Владимир Перцов также озвучил поздравление педагогам страны, направленное Александром Лукашенко. «Учителя объединяют семью и школу во имя достижения общей цели – укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему», – говорится в поздравлении.

Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси-4

Благодаря вашему профессионализму, ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси-6

Василий Рапьевцев, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №9 имени И.М. Сухомлина Слонима:
Потенциал учителей, которые вот здесь присутствовали, которые сейчас в большом количестве на своих рабочих местах, он всегда был и остается. И это всегда даст свои плоды, потому что, как сказала сегодня одна из наших коллег, которая поздравляла: профессия учителя – это от Бога, а все остальные профессии – от учителя.

Около 40 лучших педагогов страны удостоены почетных грамот, а также нагрудного знака – «Отличник образования».

Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси-8

Наталья Тетерук, учитель белорусского языка и литературы Повитьевской средней школы Кобринского района:
Ты понимаешь, что все не зря, что, ну раз есть благодарность, есть успехи у детей. А вся наша работа, она ведь про кого? Про детей. Ведь задача учителя, самое главное – это развивать детей, сделать так, чтобы они стали как можно более успешными на выходе из школы. Поэтому, раз я здесь, значит, у меня все получается, я на верном пути.

Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В канун профессионального праздника, Дня учителя, мы говорим искренние слова благодарности всем нашим педагогам, потому что учитель – это тот, кто берет за руку наших детей в детском саду, тот, кто приводит их к знаниям за школьной партой, и те преподаватели, те педагоги, которые дают профессию, путевку в жизнь в наших колледжах и наших университетах. Система образования – это не только учеба, это воспитание, становление личности наших людей.

После торжественной части педагогам презентовали творческую работу «Патетический дневник памяти». Этот проект – дань уважения учителям-героям, воспитавшим победителей Великой Отечественной войны.

# Образование в Беларуси # Учитель

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