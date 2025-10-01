Накануне Дня учителя в Минске наградили лучших педагогов Беларуси

Еще один праздник, к которому готовится Беларусь. Уже в это воскресенье, 5 октября, слова благодарности будут адресованы учителям. А 1 октября в Минске наградили лучших представителей этой благородной профессии. Заслуженные награды вручил первый заместитель главы Администрации Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов также озвучил поздравление педагогам страны, направленное Александром Лукашенко. «Учителя объединяют семью и школу во имя достижения общей цели – укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему», – говорится в поздравлении.

Благодаря вашему профессионализму, ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

Василий Рапьевцев, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №9 имени И.М. Сухомлина Слонима:

Потенциал учителей, которые вот здесь присутствовали, которые сейчас в большом количестве на своих рабочих местах, он всегда был и остается. И это всегда даст свои плоды, потому что, как сказала сегодня одна из наших коллег, которая поздравляла: профессия учителя – это от Бога, а все остальные профессии – от учителя. Около 40 лучших педагогов страны удостоены почетных грамот, а также нагрудного знака – «Отличник образования».

Наталья Тетерук, учитель белорусского языка и литературы Повитьевской средней школы Кобринского района:

Ты понимаешь, что все не зря, что, ну раз есть благодарность, есть успехи у детей. А вся наша работа, она ведь про кого? Про детей. Ведь задача учителя, самое главное – это развивать детей, сделать так, чтобы они стали как можно более успешными на выходе из школы. Поэтому, раз я здесь, значит, у меня все получается, я на верном пути.