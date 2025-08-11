Новый учебник по истории Беларуси в контексте всемирной издали в Академии образования – показываем
Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.
Ирина Старовойтова, ректор ГУО «Академия образования»:
Это «История Беларуси в контексте всемирной истории». Академия образования в 2025 году к новому учебному году издала 28 новых учебных изданий. 26 из них – это переиздание, 10 из них – это статус учебника и два абсолютно новых учебника. Один из них – это как раз «История Беларуси в контексте всемирной истории». И второй учебник – это «Основы безопасной жизнедеятельности» для третьего класса.
Этот учебник является уникальным, он впервые внедряется в массовую школу. В прошлом году мы внедрили этот предмет, интегрированный «История Беларуси в контексте всемирной истории» в 10 классе, а в этом году – в 11-м классе.
Ирина Старовойтова:
Уникальность этого учебника заключается в том, что здесь те же исторические периоды изучаются, которые детьми изучали с 6-го по 9-й класс, но в контексте роли, значения и событий, происходящих на территории Республики Беларусь, и с точки зрения формирования белорусской государственности.
Алена Сырова, СТВ:
Это очень важно.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И во всемирном контексте. Это вот уникальный момент – мы видим то, что происходит у нас в стране, и видим ключевые мировые тенденции. Оно взаимосвязано, и этот уникальный учебник, с моей точки зрения, – большое достижение.
Алена Сырова:
Получается, если до этого ребята в разном возрасте изучают постепенно – сначала историю Беларуси, всемирную историю, а после, уже в более взрослом возрасте, этот пазл складывается и получается возможность проанализировать ситуацию.