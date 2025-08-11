Новый учебник по истории Беларуси в контексте всемирной издали в Академии образования – показываем

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Ирина Старовойтова, ректор ГУО «Академия образования»:

Это «История Беларуси в контексте всемирной истории». Академия образования в 2025 году к новому учебному году издала 28 новых учебных изданий. 26 из них – это переиздание, 10 из них – это статус учебника и два абсолютно новых учебника. Один из них – это как раз «История Беларуси в контексте всемирной истории». И второй учебник – это «Основы безопасной жизнедеятельности» для третьего класса.

Этот учебник является уникальным, он впервые внедряется в массовую школу. В прошлом году мы внедрили этот предмет, интегрированный «История Беларуси в контексте всемирной истории» в 10 классе, а в этом году – в 11-м классе.