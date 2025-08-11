Пищов: около 2,5 тысячи ребят окончили инженерные классы в 2025-м

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Сегодня лучшего ищет себе не только Академия управления, но и все отрасли. Яркий пример – инженерные наши классы. БНТУ – это наш ведущий технический вуз. А инженерные классы функционируют по всей стране. За каждым инженерным классом закреплен конкретный вуз региональный. В этом году выпуск инженерных классов – у нас около 2,5 тысячи ребят окончили инженерные классы.

И задача каждого регионального вуза – скоординировать работу этого инженерного класса таким образом, чтобы выпускник в первую очередь ориентировался на поступление в свой регион, свой вуз. То есть эта работа проводится в тесной связке с организациями. Например, Полоцк – это «Нафтан», Могилев – это «Могилевлифтмаш», Гомель – это «Гомсельмаш».

То есть ребята видят не только те вузы и специальности, на которые они будут поступать, но они видят перспективы своего трудоустройства, первое рабочее место.

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