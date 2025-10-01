Беларусь и Ульяновская область намерены развивать промкооперацию и инвестиционное взаимодействие

Беларусь готова на долгосрочной основе обеспечивать поставки пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Ульяновскую область. Сотрудничество с этим российским регионом обсудили на заседании рабочей группы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства и авиастроения. Существенный вклад в развитие торгово-экономических связей вносит и легкая промышленность – белорусские производители текстильной и швейной продукции укрепляют свои позиции на рынке региона, что способствует диверсификации ассортимента и внедрению современных технологий в отрасли.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России: Мы наметили ряд новых точек соприкосновения, ряд новых треков, которыми до этого еще не приходилось заниматься. Но с учетом того, что технологии постоянно изменяются, какие-то новые разработки постоянно появляются, и, соответственно, возникает почва для нового взаимодействия. Мы активно работаем в области радиоэлектроники, автомобилестроения, авиастроения.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня можно с уверенностью сказать, что проведение заседания рабочих групп – это очень действенный инструмент, который позволяет организовать работу во всех сферах деятельности. И мы видим сегодня, что в течение года после подписания плана проведена очень большая работа. Была обеспечена хорошая динамика по всем направлениям.

Кроме того, Академия управления при Президенте Беларуси и правительство Ульяновской области подписали соглашение об осуществлении международных связей в образовательной и гуманитарной сферах. Документ предусматривает проведение совместных семинаров, реализацию образовательных программ и организацию стажировок.