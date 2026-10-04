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Новости по тегу #Государственная политика в области образования

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов
03 октября 2026 16:41

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов

Минский государственный колледж цифровых технологий отмечает 60-летие
02 июня 2026 18:33

Минский государственный колледж цифровых технологий отмечает 60-летие

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Беларуси
24 марта 2026 08:35

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Беларуси

В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»
04 марта 2026 07:16

В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии
03 марта 2026 09:30

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии

Об использовании родного языка, попытках спекуляций і пра лобоў да мовы – собрали мнения экспертов
23 февраля 2026 18:34

Об использовании родного языка, попытках спекуляций і пра лобоў да мовы – собрали мнения экспертов

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы
23 февраля 2026 17:59

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования
23 февраля 2026 17:42

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования

Лучших педагогов выбирают в Минске
30 января 2026 17:35

Лучших педагогов выбирают в Минске

Кадры будущего! На большом совещании у Президента обсудили новый образовательный центр
26 января 2026 13:35

Кадры будущего! На большом совещании у Президента обсудили новый образовательный центр

Лукашенко: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих вузов страны
26 января 2026 10:40

Лукашенко: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих вузов страны