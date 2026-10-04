Новости по тегу #Государственная политика в области образования

«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
За каждым большим успехом – будь то победа на олимпиаде, высокий балл на тестировании или выбор будущей профессии – стоит огромный, а порой и уникальный труд.
В честь знаковой даты в городской ратуше наградили его лучших сотрудников.
Он продлится по 27 марта.
Это специализированная учебная смена для ребят, которые уже сейчас проявляют интерес к науке, технологиям и инженерии. Главная задача слета – помочь школьникам сделать первые осознанные шаги к будущей профессии.
В этой школе уже с 5 класса проводят профориентацию для учащихся.
На площадке ток-шоу «По существу» спикеры обсудили, как прививают любовь к родному слову в школах и где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн.
«Калі бацькі хочуць, яны пішуць заяву на імя дырэктара школы».
«У нас в детских садах реализуется образовательная программа дошкольного образования, в которой есть речевые области».
Победители представят город на республиканском конкурсе «Учитель года».
В дискуссии приняли участие более двух десятков специалистов, мнения звучали противоречивые. По итогу Президент поручил детально и максимально широким кругом изучить тему и в кратчайшие сроки внести предложения.
Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров по перспективным направлениям.
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