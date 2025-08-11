Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру
Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
По системе образования это 70 % уровень закрепления у нас специалистов после обязательной отработки.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть 30 % все-таки меняют?
Это достаточно высокий уровень закрепления, и мы считаем тоже, здесь нельзя останавливаться на месте, и создаются дополнительные условия для того, чтобы ребята закреплялись, оставались в своей профессии. Яркий пример такой работы – это ежегодный рост целевого приема.
Алена Сырова, СТВ:
Но у целевиков тоже есть нюанс. В том-то и дело, что все прекрасно на тот период времени, который обязательный для отработки, – ребята остаются, но бывает же такое, когда ребята уходят потом.
Как эту цифру минимизировать? Получается, они, отучившись, получив специальное образование, отработав обязательный период времени, осознали, что это им не подходит?
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они могут организацию просто сменить.
Сергей Пищов:
Главное – остаться в отрасли. Ведь минимизация этой цифры – здесь уже большая задача организации, заказчика, нанимателя, который создает условия для этого молодого специалиста, которого он отобрал еще со школьной скамьи и заключил договор о целевой подготовке.