Прямой эфир

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру

11 августа 2025 16:46
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Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру-2

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
По системе образования это 70 % уровень закрепления у нас специалистов после обязательной отработки.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть 30 % все-таки меняют?

Это достаточно высокий уровень закрепления, и мы считаем тоже, здесь нельзя останавливаться на месте, и создаются дополнительные условия для того, чтобы ребята закреплялись, оставались в своей профессии. Яркий пример такой работы – это ежегодный рост целевого приема.

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру-4

Алена Сырова, СТВ:
Но у целевиков тоже есть нюанс. В том-то и дело, что все прекрасно на тот период времени, который обязательный для отработки, – ребята остаются, но бывает же такое, когда ребята уходят потом. 

Как эту цифру минимизировать? Получается, они, отучившись, получив специальное образование, отработав обязательный период времени, осознали, что это им не подходит?

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру-6

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они могут организацию просто сменить.

Сергей Пищов:
Главное – остаться в отрасли. Ведь минимизация этой цифры – здесь уже большая задача организации, заказчика, нанимателя, который создает условия для этого молодого специалиста, которого он отобрал еще со школьной скамьи и заключил договор о целевой подготовке.

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру-8

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Сегодня говорить о том, что он уходит вообще из профессии, – в принципе, такого нет. Может быть, к другому нанимателю, на вышестоящую должность.

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# Высшее образование в Беларуси # Профессии # Сергей Харитончик # Вячеслав Данилович # Алена Сырова # Сергей Пищов # Кирилл Казаков

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