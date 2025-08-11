Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Это достаточно высокий уровень закрепления, и мы считаем тоже, здесь нельзя останавливаться на месте, и создаются дополнительные условия для того, чтобы ребята закреплялись, оставались в своей профессии. Яркий пример такой работы – это ежегодный рост целевого приема.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: По системе образования это 70 % уровень закрепления у нас специалистов после обязательной отработки.

Алена Сырова, СТВ:

Но у целевиков тоже есть нюанс. В том-то и дело, что все прекрасно на тот период времени, который обязательный для отработки, – ребята остаются, но бывает же такое, когда ребята уходят потом.

Как эту цифру минимизировать? Получается, они, отучившись, получив специальное образование, отработав обязательный период времени, осознали, что это им не подходит?