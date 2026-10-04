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Новости по тегу #Школы Беларуси

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя
04 октября 2026 17:17

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя

Индивидуальный подход и десятки наград: как устроено обучение в одной из школ Кобринского района?
04 октября 2026 07:41

Индивидуальный подход и десятки наград: как устроено обучение в одной из школ Кобринского района?

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»
29 сентября 2026 10:19

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»

Гродненской школе №8 присвоено имя Михася Василька
18 сентября 2026 08:30

Гродненской школе №8 присвоено имя Михася Василька

Единый урок ко Дню народного единства прошел во всех школах Беларуси
17 сентября 2026 13:40

Единый урок ко Дню народного единства прошел во всех школах Беларуси

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание
11 сентября 2026 15:08

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание

В Беларуси учащихся начальных классов будут обучать основам финансовой грамотности
11 сентября 2026 14:26

В Беларуси учащихся начальных классов будут обучать основам финансовой грамотности

Школа в стиле Малевича! Рассказываем, какие новые учреждения образования появились в Минской области
08 сентября 2026 12:12

Школа в стиле Малевича! Рассказываем, какие новые учреждения образования появились в Минской области

Все для спокойствия детей и родителей! В школах Беларуси совершенствуют меры безопасности
07 сентября 2026 14:33

Все для спокойствия детей и родителей! В школах Беларуси совершенствуют меры безопасности

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?
01 сентября 2026 18:18

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?

Продолжил династию педагогов – поговорили с молодым учителем о любви к профессии и работе с детьми
01 сентября 2026 09:16

Продолжил династию педагогов – поговорили с молодым учителем о любви к профессии и работе с детьми

Как заинтересовать первоклассника учебой? Пообщались с учителем начальных классов
01 сентября 2026 09:02

Как заинтересовать первоклассника учебой? Пообщались с учителем начальных классов