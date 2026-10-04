Новости по тегу #Школы Беларуси

Педагоги – это, без преувеличения, главные люди в стране.
Настоящий педагог – это не просто человек у доски, а тот, кто каждый день вкладывает в детей душу. Особенно это чувствуется в сельских школах, где учитель зачастую становится частью семьи.
Ребята сами придумывают темы, распределяют обязанности и доводят идею до готового ролика, а еще здесь рождаются внутренние проекты.
Символично, что учреждение находится в центре города, как раз на улице, названной в его честь.
Ребятам рассказали о значении даты 17 сентября, историческом пути белорусского народа и о том, почему так важно оставаться единой и сплоченной нацией.
Рацион учеников теперь делят на три возрастные группы. Как гастрономические новинки оценили главные дегустаторы, узнаем.
Школьников научат разбираться в деньгах, совершать обдуманные покупки. Отдельный блок посвятят правилам использования банковских карт и кибербезопасности.
В Минской области 1 сентября за парты сели более 232 000 детей. Для них в этом учебном году свои двери открыли новые учреждения.
К пропускной системе добавили еще одну форму контроля – сотрудники Департамента охраны при необходимости могут проверить наличие запрещенных предметов у детей при педагоге.
Появились и новые объекты – современные образовательные комплексы, инновационные школы и вузовские аудитории.
Знакомьтесь, это Максим Александрович, молодой специалист столичной гимназии №13. После магистратуры он пришел сюда преподавать химию и биологию.
Сегодня в День знаний по всей стране поет первый звонок. Для нашей гостьи этот день особенный. Выпускница факультета начального образования БГПУ 2026 года с красным дипломом сегодня впервые поведет в мир знаний свой 1А класс.
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