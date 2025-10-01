Город не узнать! Дороги, улицы и дворец Потёмкина – показываем, как обновили Кричев к «Дожинкам»

Ко встрече гостей готовится Кричев. Районный центр станет столицей фестиваля-ярмарки тружеников села Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед праздником город преобразился до неузнаваемости. Заметно трансформировались центральная площадь, районный центр культуры, автобусные остановки, детские площадки и дороги. Как самый мирный и хлебосольный фестиваль делает жизнь белорусов лучше, в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

В эти осенние дни все дороги Могилевской области ведут в Кричев, который станет столицей главного аграрного фестиваля года. Но, помимо дорожных указателей, путь к эпицентру торжества указывают эти великаны – соломенные скульптуры.

По традиции город, который принимает праздник, меняется до неузнаваемости. Все внимание в Кричеве к центральной площади, где пройдут главные торжества. На месте асфальта теперь плитка с белорусским орнаментом, новые пешеходные зоны и современное освещение. Сменился не только дизайн, но и смыслы. Теперь это площадь Почета. Ее центральным элементом стали звезды с именами тех, кто внес особый вклад в развитие малой родины.

Алексей Шарай, председатель Кричевского райисполкома:

Настроение хорошее, объекты все готовы, без исключения: улицы, места проведения массовых мероприятий, концертные залы. Все сделано для того, чтобы уже, начиная с 4 числа, может, и раньше, гости заезжали в наш чудный город и получили заряд положительной энергии.

Преображения Кричева к «Дожинкам» – это ремонт полсотни дорог и столько же свежих фасадов торговых объектов. 17 новых остановок, каждая из которых – страница истории города. Среди новых локаций и этот живописный уголок. Место отдыха для всей семьи. И это результат совместных усилий общественных объединений Могилевской области.

Преобразилась и одна из жемчужин в туристическом ожерелье области – дворец Потемкина. Построенный в XVIII веке в лучших традициях классицизма, он переживает вторую молодость. В рамках подготовки к «Дожинкам» здесь обновили фасад, заменили входную группу и вентиляционные системы. Спустя 18 лет после открытия музея был реализован важный проект – новые интерьерные залы «Путевые комнаты Екатерины II».