Новости по тегу #Ольга Смирнова

В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования.
Уже завтра конкурсантам предстоит провести открытые уроки. Жюри посетит колледжи, где каждый педагог проведет занятие по своему профилю.
Программа рассчитана на 10 дней интенсивной подготовки, часть из которых пройдет за городом – в лагерях, на базах отдыха и на территориях воинских частей.
Появится подготовка по 11 новым квалификациям и по 6 новым специальностям.
Изменились подходы к регистрации на централизованное тестирование, отметила Ольга Смирнова.
В Минске 10-классники и 11-классники серьезно углубляются в будущую профессию. Выбор направлений у ребят разнообразен – от инженерного и педагогического до военно-патриотического.
На сегодня в Минске функционирует 78 таких классов.
О нюансах такого обучения поговорили с Ольгой Смирновой, заместителем председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета.
Он продлится по 27 марта.
Профильные специалисты, которых готовят минские колледжи, сегодня востребованы на рынке труда. За последние годы на 30 % пересмотрена линейка всех специальностей под потребности экономики города и страны.
В каждом учреждении образования на 100 % предприняты все необходимые меры для того, чтобы образовательный процесс осуществлялся полноценно.
Здесь можно познакомиться с десятками востребованных специальностей – от спасателя, врача и учителя до инженера, дизайнера и программиста.
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