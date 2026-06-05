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Новости по тегу #Ольга Смирнова

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов
05 июня 2026 17:51

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов

В Минске стартовал городской этап Республиканского конкурса профессионального мастерства «Мастер года»
11 мая 2026 17:42

В Минске стартовал городской этап Республиканского конкурса профессионального мастерства «Мастер года»

Что ждет 10-классников на учебно-полевых сборах в мае – рассказали в Минобразования
11 мая 2026 06:59

Что ждет 10-классников на учебно-полевых сборах в мае – рассказали в Минобразования

Какие специальности откроют в минских колледжах и сколько абитуриентов планируют принять? Узнали цифры
23 апреля 2026 09:37

Какие специальности откроют в минских колледжах и сколько абитуриентов планируют принять? Узнали цифры

В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме
20 апреля 2026 14:24

В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме

Выбор вуза не будет случайным! 40% старшеклассников Минска выбрали профильное обучение
20 апреля 2026 14:00

Выбор вуза не будет случайным! 40% старшеклассников Минска выбрали профильное обучение

2500 минских школьников учатся в классах инженерной направленности, рассказали в Мингорисполкоме
14 апреля 2026 12:31

2500 минских школьников учатся в классах инженерной направленности, рассказали в Мингорисполкоме

Целевое направление – находка для абитуриентов! Узнали о нюансах такого обучения
04 апреля 2026 13:37

Целевое направление – находка для абитуриентов! Узнали о нюансах такого обучения

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Беларуси
24 марта 2026 08:35

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Беларуси

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа
07 октября 2025 17:57

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа

Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме
07 октября 2025 16:43

Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме

В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий
13 сентября 2025 13:40

В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий