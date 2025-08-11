Прямой эфир

Более 50% абитуриентов аграрного колледжа в Смиловичах – минчане! Замдиректора о тенденциях вступительной

11 августа 2025 17:18
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Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Алена Сырова, СТВ:
За последнее время какие тенденции вы замечаете, какие ребята приходят?

Более 50% абитуриентов аграрного колледжа в Смиловичах – минчане! Замдиректора о тенденциях вступительной-2

Марина Муковозчик, заместитель директора по учебно-методической работе Смиловичского государственного аграрного колледжа:
Ребята приходят разные, с различной подготовкой, но я могу ответить в разрезе целевой подготовки. Если в прошлом году мы набирали только 16 целевиков по специальности «Ветеринарная медицина», то уже в этом году мы набрали по факту 19. 

Если мы набирали по всем трем специальностям 18, то в этом году уже 32. То есть интерес есть, интерес растет. И не только у минчан, но и у всех абитуриентов Минской области.

Более 50% абитуриентов аграрного колледжа в Смиловичах – минчане! Замдиректора о тенденциях вступительной-4

Кирилл Казаков, СТВ:
К вам и минчане едут, да? Смиловичи – 30 километров от Минска, по большому счету. Здесь очень близко.

Алена Сырова:
Много таких ребят? 

Марина Муковозчик:
Да, очень много. Из Минска более 50-60 %.

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# Образование в Беларуси # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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