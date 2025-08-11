Более 50% абитуриентов аграрного колледжа в Смиловичах – минчане! Замдиректора о тенденциях вступительной

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены. Алена Сырова, СТВ:

За последнее время какие тенденции вы замечаете, какие ребята приходят?

Марина Муковозчик, заместитель директора по учебно-методической работе Смиловичского государственного аграрного колледжа:

Ребята приходят разные, с различной подготовкой, но я могу ответить в разрезе целевой подготовки. Если в прошлом году мы набирали только 16 целевиков по специальности «Ветеринарная медицина», то уже в этом году мы набрали по факту 19. Если мы набирали по всем трем специальностям 18, то в этом году уже 32. То есть интерес есть, интерес растет. И не только у минчан, но и у всех абитуриентов Минской области.