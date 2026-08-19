Новости по тегу #Вступительная кампания

В этом году на обучение претендуют 72 новобранца.
Касается это тех, кто в основные и резервные дни по уважительным причинам не смог пройти ЦЭ.
Студентами вузов стали 46 тысяч 700 человек. Причем большая часть первокурсников – а это 32 тысячи – будут получать высшее образование совершенно бесплатно.
В Беларуси подвели итоги вступительной кампании.
Сегодня, 10 августа, на площадке ток‑шоу «По существу» обсудят все нюансы жаркого вступительного лета.
По сравнению с прошлогодней вступительной кампанией цифры приема увеличились. Вырос и проходной балл – более чем на 30 %.
Колледж ведет набор по 4 специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-реабилитационное дело» и «Фармация». Уже подано 690 заявлений, а это более 80% от общего плана.
Для тех, кто планирует учиться на платной основе, в запасе есть еще неделя – до 13 августа. А для выпускников 11-х классов кампания в колледжах продлится до 11 числа.
Сроки вступительной кампании продлятся до 7 августа.
Более 5 тысяч 300 человек зачислены без вступительных испытаний – это победители олимпиад, медалисты, выпускники Национального детского технопарка, отличники из вузовских лицеев и победители конкурсов профмастерства.
Традиционно в топе у молодежи – рабочие специальности.
Но для тех, чьи баллы оказались ниже проходного, приемная кампания не завершена. В системе МВД действует принцип: не терять ни одного мотивированного кандидата. Каждому, кто настроен серьезно, предложили свой путь к профессии.
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