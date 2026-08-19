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Новости по тегу #Вступительная кампания

В Минском областном училище олимпийского резерва заканчивается вступительная кампания
19 августа 2026 20:15

В Минском областном училище олимпийского резерва заканчивается вступительная кампания

В БГУ пройдет ЦЭ для выпускников, пропустивших основные и резервные дни
17 августа 2026 07:48

В БГУ пройдет ЦЭ для выпускников, пропустивших основные и резервные дни

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси
12 августа 2026 10:45

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное
11 августа 2026 06:29

Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы – обсудят в ток-шоу «По существу»
10 августа 2026 08:12

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы – обсудят в ток-шоу «По существу»

Около 200 человек набрали в 2026-м в Минском колледже цифровых технологий
05 августа 2026 10:38

Около 200 человек набрали в 2026-м в Минском колледже цифровых технологий

В Белорусский государственный медицинский колледж примут около 850 учащихся в 2026 году
03 августа 2026 17:20

В Белорусский государственный медицинский колледж примут около 850 учащихся в 2026 году

В колледжах Беларуси завершается прием документов на бюджет для выпускников 9 классов
03 августа 2026 10:45

В колледжах Беларуси завершается прием документов на бюджет для выпускников 9 классов

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси
29 июля 2026 17:13

Первый набор курсантов в Колледж МВД проходит в Беларуси

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси
28 июля 2026 17:30

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси

Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м
22 июля 2026 17:32

Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м

Милицейские вузы Беларуси опубликовали списки рекомендованных к зачислению абитуриентов
22 июля 2026 06:48

Милицейские вузы Беларуси опубликовали списки рекомендованных к зачислению абитуриентов